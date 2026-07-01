В Армении создадут базу IMEI-номеров для борьбы с серым импортом. «Операторы и сейчас могут отследить владельца телефона по IMEI» — эксперты

Власти Армении объявили о планах создать систему регистрации IMEI-номеров мобильных телефонов. Как следует из разъяснений, опубликованных правительством страны 1 июля, мера направлена на борьбу с незаконным ввозом техники.

Согласно плану, в Армении будет создана единая база учета мобильных телефонов. Правительство заверяет, что в системе будут храниться только 15-значные IMEI-номера устройств, «без каких-либо персональных данных». «Инициатива не связана со сбором или контролем персональных данных граждан», — подчеркивается в сообщении.

Среди преследуемых целей называются сокращение оборота незаконно ввезенных мобильных телефонов, обеспечение равных и справедливых условий конкуренции для официальных импортеров и защита потребителей от телефонов с поддельными или измененными IMEI-номерами.

Система будет запущена с 1 января 2027 года и затронет все аппараты, которые будут импортированы в Армению после этого срока. Телефоны, которые начали использовать раньше, будут зарегистрированы автоматически. Туристов мера не затронет.

Как рассказал в беседе с The Insider cпециалист по информационной безопасности, руководитель ИБ-компании Malfors Артём Тамоян, данные, которые есть в распоряжении операторов связи, уже сейчас позволяют по IMEI-номеру телефона установить личность владельца.

«Как заявляется, система создается для борьбы с серым импортом телефонов: IMEI каждого законно ввезенного устройства попадает в общую базу, а операторы в будущем должны будут проверять по ней каждое устройство, подключающееся к мобильной сети. Сам по себе такой „список“ IMEI не угрожает конфиденциальности. IMEI — это просто идентификатор устройства, зашитый производителем. Проблема начинается тогда, когда IMEI связывается, например, с SIM-картой или номером телефона. В этот момент устройство фактически можно привязать к конкретному человеку. Поэтому теоретически архитектура централизованного сбора и проверки IMEI может в будущем использоваться для создания базы формата „IMEI — владелец“, а это уже было бы очень полезным инструментом для слежки. Важно заметить, что связь между IMEI и человеком можно установить и сейчас: у операторов такая техническая информация есть. Спецслужбы и полиция во многих странах давно используют такие возможности, но это требует отдельных запросов и ручной работы».

Аналитики проекта мониторинга российского интернета «НА СВЯЗИ» отмечают, что сам по себе реестр IMEI не страшен, вопрос в том, как его будут использовать и какой будет защита от злоупотреблений.

«Это же почти копия российского закона — посмотрели, как у соседей делают, взяли на заметку. Конечно, IMEI можно подменить, на многих телефонах это делается сейчас за пару минут и не требует никакого специального оборудования или особых навыков. Так что непонятно, как будет работать защита пользователей от телефонов с поддельным IMEI. Злоумышленник просто возьмет номер из базы проверенных IMEI. Впрочем, если база действительно будет состоять только из этих номеров и, например, даты регистрации, возможностей для злоупотребления немного. Ввезли на территорию страны партию смартфонов, вот их номера, а кто их купил — в базе уже не указано, и в таком случае риски малы. Но важно помнить, что оператор связи видит и IMEI, и SIM-карту, и местоположение абонента, и видел их всегда. То есть имеющихся у оператора связи данных уже достаточно, чтобы отследить человека. Государственная база данных только упростит этот процесс, а не создаст эту возможность — возможность уже есть. Далее, уже сейчас существует возможность блокировки: они пишут [в разъяснениях правительства], что без регистрации устройство может работать 90 дней. Вот введение механизма блокировок может грозить злоупотреблениями или ужесточением законов — например, можно отключать телефоны должникам по алиментам или протестующим, или оппозиционерам. Вот тут возникает огромное пространство рисков. Есть вероятность, что это шаг к контролю цифровых свобод граждан Армении, что показывает опыт России».

Минцифры России в конце прошлого года объявило о планах по созданию единой базы IMEI-номеров. Как сообщалось, требование об обязательной привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года незарегистрированные в базе устройства не смогут работать в сетях российских операторов.

В министерстве заявили, что создание IMEI-реестра может стать альтернативой отключениям мобильного интернета: «В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их [телефоны] к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок».

Остальные страны ЕАЭС также либо ввели, либо планируют ввести систему регистрации IMEI-кодов мобильных устройств (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).