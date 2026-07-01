Беспилотники атаковали предприятие «Роскосмоса» в Пензе. Там делают датчики для крылатых и баллистических ракет — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил удары по АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ) в Пензе в ночь на 1 июля. «Зафиксировано попадание и задымление на объекте», — говорится в сообщении.

НИИФИ входит в холдинг «Российские космические системы» (структура «Роскосмоса»). Предприятие специализируется на разработке и производстве датчиков физических величин для ракетно-космической техники. В заявлении Генштаба ВСУ говорится, что НИИФИ среди прочего изготавливает датчики для крылатых и баллистических ракет («Калибр», Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС). Предприятие находится под санкциями США с января 2025 года.