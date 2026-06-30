Зеленский: ВСУ атаковали центр космической связи в подмосковной Дубне. Местные власти сообщили о массированном налете БПЛА и гибели младенца

В Дубне, по словам Воробьëва, в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание, пострадавших нет. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу, пострадавшие госпитализированы.

Еще один беспилотник, по словам Воробьëва, упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. Обломки также обнаружили в Раменском муниципальном округе и Коломне.

22 июня Генштаб ВСУ уже отчитывался об ударе по Центру космической связи в подмосковной Дубне. Тогда факт атаки подтвердили и в пресс-службе самого центра. Там утверждали, что «функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», персонал не пострадал, а на месте принимаются меры по ликвидации последствий.

ЦКС «Дубна» — крупнейший центр космической связи России, входящий в структуру ФГУП «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами. Всего в структуру ФГУП «Космическая связь» входят пять таких центров: «Дубна» и «Медвежьи Озëра» в Московской области, «Владимир» во Владимирской области, «Железногорск» в Красноярском крае и «Хабаровск» в Хабаровском крае.