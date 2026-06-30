Зеленский: ВСУ атаковали центр космической связи в подмосковной Дубне. Местные власти сообщили о массированном налете БПЛА и гибели младенца

Украинские силы вновь атаковали центр космической связи в подмосковной Дубне, отчитался президент Владимир Зеленский. По его словам, объект используется для разведки и координации действий ВС РФ в Украине:
«От нашей государственной границы до этого объекта более 500 километров. Недавно Силы обороны Украины уже достигали четырех таких российских центров — не только в Московском, но и во Владимирском регионе. Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага».
Система спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS, чьи данные проанализировал The Insider, не показывает тепловых аномалий непосредственно на территории центра «Дубна» после атаки. Однако это не исключает повреждения объекта, так как FIRMS фиксирует прежде всего выраженные тепловые следы, а не все последствия ударов, включая падение обломков, локальные возгорания или повреждения без продолжительного пожара.
В ту же ночь власти Московской области сообщили о массированной атаке беспилотников на регион. По словам губернатора Андрея Воробьëва, силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 дронов в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.
В Дубне, по словам Воробьëва, в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание, пострадавших нет. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу, пострадавшие госпитализированы.
Еще один беспилотник, по словам Воробьëва, упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. Обломки также обнаружили в Раменском муниципальном округе и Коломне.
22 июня Генштаб ВСУ уже отчитывался об ударе по Центру космической связи в подмосковной Дубне. Тогда факт атаки подтвердили и в пресс-службе самого центра. Там утверждали, что «функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», персонал не пострадал, а на месте принимаются меры по ликвидации последствий.
ЦКС «Дубна» — крупнейший центр космической связи России, входящий в структуру ФГУП «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами. Всего в структуру ФГУП «Космическая связь» входят пять таких центров: «Дубна» и «Медвежьи Озëра» в Московской области, «Владимир» во Владимирской области, «Железногорск» в Красноярском крае и «Хабаровск» в Хабаровском крае.