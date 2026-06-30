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«Суперземля» у соседней звезды оказалась легче и ближе к Земле по составу, чем считалось ранее

The Insider
Изображение: Nikolai Berman/UC Irvine

Изображение: Nikolai Berman/UC Irvine

Астрономы пересчитали параметры экзопланеты GJ 3378 b — потенциально обитаемой суперземли, обращающейся вокруг расположенного вблизи Солнца красного карлика — и выяснили, что она почти в два раза легче и делает оборот вокруг своей звезды быстрее, чем считалось ранее. Планета остается в зоне обитаемости, а ее новая, меньшая масса повышает шансы, на то, что она каменистая и похожа по составу на Землю.

Планету у звезды GJ 3378 — M-карлика на расстоянии 7,7 парсека от Солнца — впервые описала в 2024 году группа под руководством Сесиль Муту, которая использовала данные спектрометра SPIRou. Тогда период обращения оценили в 24,73 земных суток, а минимальную массу — в 5,26 массы Земли. Новая работа группы под руководством Пола Робертсона из Калифорнийского университета в Ирвайне опровергает эти цифры.

Авторы добавили к архивным данным SPIRou и CARMENES собственные измерения с инфракрасного спектрометра HPF на телескопе Хобби-Эберли и спектрометра NEID на телескопе WIYN. Совместный анализ всех данных дал другую картину: период обращения планеты составил 21,45 земных суток, а минимальная масса — лишь 2,3 массы Земли.

Несмотря на укороченную орбиту, планета остается в консервативной зоне обитаемости — области вокруг звезды, где на поверхности теоретически может существовать жидкая вода. При этом сниженная масса повышает шансы, что у планеты каменистый, а не газовый состав.

Авторы также оценили, способна ли планета удержать атмосферу, учитывая интенсивность ультрафиолетового и рентгеновского излучения от звезды за всю историю системы. Расчетный показатель оказался ровно на границе так называемого «космического берега» — условной линии, разделяющей планеты, которые теряют атмосферу под действием звездного излучения, и те, что способны ее сохранить. Это означает, что наличие атмосферы у GJ 3378 b нельзя ни подтвердить, ни исключить.

Прохождения планеты перед диском звезды (транзита) ученые не обнаружили — данные телескопа TESS такого сигнала не показали. Тем не менее GJ 3378 b остается одной из ближайших к Солнцу потенциально землеподобных планет в обитаемой зоне, и в будущем может стать целью для наблюдений на 30-метровых телескопах нового поколения.

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