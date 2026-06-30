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Новости

Ижевским школьницам поручили шить трусы для российских военных

The Insider
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Ученицы одной из школ Ижевска сшили партию нижнего белья для российских военных, участвующих в войне против Украины. На публикацию в официальном паблике школы обратила внимание «Медиазона».

В сообщении говорится, что школьный «швейный отряд „Иголочка“» изготовил «партию швейных изделий для бойцов в полк из Удмуртии, находящихся в зоне СВО». «Девочки 5–6-х классов трудились не покладая рук две недели. Девочки внесли посильный вклад в дело помощи нуждающимся людям! Эти изделия будут отправлены на фронт и пригодятся бойцам», — говорится в публикации.

За выполненную работу «Иголочка» получила два благодарственных письма — от медицинской службы Удмуртского полка и движения «Помощь фронту Ижевск». Судя по опубликованным фотографиям, школьницы шили мужское нижнее белье, которое затем передали для отправки российским военным.

Это не первый случай привлечения детей к обеспечению российской армии. Ранее The Insider писал, что в Приморском крае воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и детей с тяжелыми заболеваниями привлекли к пошиву балаклав, снудов и повязок «свой — чужой» для российских военных, оформив это как конкурс. В Лабытнанги ученики шестых–десятых классов после уроков шили балаклавы и теплую одежду для военнослужащих. После объявления мобилизации школьников в Пензе снимали с уроков, чтобы они готовили места для размещения мобилизованных, а в российских детских садах родителей просили вязать носки для участников войны.

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