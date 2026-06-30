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Верховный суд США признал неконституционным указ Трампа об отмене гражданства по рождению

The Insider
Фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Верховный суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа лишить детей, рожденных на территории страны, автоматического гражданства, пишет The Washington Post. Решение было принято большинством в шесть голосов против трех: пять судей признали указ противоречащим Конституции, еще один — консервативный судья Бретт Кавано — счел его незаконным с точки зрения федерального законодательства, не затрагивая конституционный вопрос.

Указ, который Трамп подписал в первый день второго срока, 20 января 2025 года, предписывал государственным органам не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным у родителей без легального статуса, а также у тех, кто находится в стране временно, — по студенческой, рабочей или туристической визе. Верховный суд же подтвердил многолетнюю практику: 14-я поправка к Конституции автоматически дает гражданство практически любому ребенку, рожденному на территории США, за редкими исключениями — например, для детей дипломатов. Этот принцип закреплен решением суда 1898 года по делу Вонг Ким Арка, рожденного в Сан-Франциско у родителей-китайцев.

Указ вызвал волну судебных разбирательств: его блокировали федеральные судьи в нескольких штатах, и в результате дело дошло до Верховного суда. В июне 2025 года высшая инстанция уже выносила решение по этому делу — тогда суд постановил, что федеральные судьи не вправе ограничивать президентские указы на общенациональном уровне, что временно открывало Трампу путь к исполнению указа. После этого решения правозащитная организация ACLU подала коллективный иск от лица семей, которых затронул указ, и добилась предварительного судебного запрета, обжалованного администрацией Белого дома в Верховном суде.

Представитель президента в суде Джон Сауэр настаивал на том, что массовое предоставление гражданства создает магнит для нелегальной миграции и «родильного туризма», заявив:

«Мы живем в новом мире, где 8 млрд человек находятся в одном перелете от того, чтобы родить ребенка — гражданина США».

Юридически его позиция строилась на формулировке самой поправки: гражданство получают лица, рожденные на территории США и подпадающие под юрисдикцию США. По словам Сауэра, ребенок не может считаться подпадающим под юрисдикцию страны, если его родители не имеют постоянного статуса в США, — то есть не демонстрируют политическую лояльность Штатам. Юрист ACLU Сесилия Уанг возразила, что это понятие традиционно относится только к детям дипломатов и узкому кругу исключений, а толкование администрации противоречит и тексту поправки, и прецеденту по делу Вонг Ким Арка, и десятилетиям правоприменительной практики.

По данным записки, поданной в суд группой профессоров права, указ Трампа лишал бы гражданства порядка 250 тысяч детей в год, а к 2045 году — около 5 млн человек, часть из которых могла бы остаться без какого-либо гражданства вовсе. США — одна из примерно 35 стран, где действует принцип гражданства по праву рождения. Большинство государств мира предоставляют гражданство только по происхождению от родителей-граждан.

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