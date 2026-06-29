Компания Duke Energy отказалась от планов по строительству морской ветроэлектростанции под давлением администрации Трампа

Американская компания Duke Energy вернула федеральному правительству лицензию на аренду участка моря у берега округа Брансуик в Северной Каролине и отказалась от планов построить там морской ветроэлектростанции в пользу АЭС и газовых электростанций, а также инвестиций в модернизацию систем. Об этом сообщает Reuters.

Ранее на аналогичные меры пошла компания TotalEnergies. Как пишет издание StarNews Online, такие решения - последствия политики администрации Дональда Трампа, последовательно борющейся с возобновляемой энергетикой.

«Видение президента Трампа о том, как обеспечить доступную и надежную американскую энергетику для местных сообществ и как, руководствуясь здравым смыслом, ставить интересы американского народа на первое место, воплощается в жизнь. Теперь компания Duke Energy сможет превратить проблему национальной безопасности в проекты, которые снизят затраты для ее клиентов в Северной Каролине и соседних штатах. Это соглашение — беспроигрышный вариант, ставший отличительной чертой работы администрации Трампа», - говорится в пресс-релизе министерства внутренних дел США.

Кроме того, строительство морской электростанции потребовало бы больших финансовых вложений, что вызывает настороженность у руководства штата в условиях растущих счетов за электроэнергию и возросшего спроса со стороны центров обработки данных для ИИ. Из-за этого Генеральная ассамблея штата отменила требование к энергетическим компаниям сократить выбросы углекислого газа на 70% по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году.