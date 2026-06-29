Россия впервые установила крупнокалиберные пулеметы на судно «теневого флота» — Центр «Досье»

«Маршал Василевский» принадлежит и управляется ООО «Газпром флот». В системах слежения за судами он классифицируется как газовый танкер, однако по своему назначению это плавучая регазификационная установка: она может не только перевозить СПГ, но и превращать его обратно в газ после швартовки у терминала. Судно считается резервным маршрутом снабжения Калининградской области на случай прекращения транзита по трубопроводу через Литву.

Как выяснил Центр «Досье», с августа 2025 года на борту «Маршала Василевского» в каждом рейсе находились от 8 до 12 пассажиров, из которых около половины связаны с ФСБ, Росгвардией или российской армией. В конце мая — начале июня пятеро пассажиров использовали в качестве проездных документов военные билеты.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что одиночные пулеметы малоэффективны против воздушных беспилотников. Их можно применять против морских дронов, однако собеседник Delfi из разведки одной из стран Балтии отметил, что Украине было бы трудно незаметно запустить такой дрон в Балтийском море. По его оценке, оружие могло быть нужно не столько для защиты судна, сколько в качестве сигнала западным странам: наличие пулеметов на российских судах увеличивает риски при попытке досмотра или задержания.

В октябре 2024 года Великобритания внесла «Маршал Василевский» в санкционный список вместе с 18 нефтяными танкерами, тремя газовозами и компанией «Русгаздобыча». Власти страны тогда заявили, что меры направлены против российского «теневого флота», который помогает Москве сохранять доходы от экспорта энергоресурсов.

В марте 2026 года российский газовоз Arctic Metagaz, перевозивший сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», подвергся атаке морского беспилотника в Средиземном море. После взрыва на судне начался пожар, экипаж эвакуировали. Газовоз с грузом СПГ несколько дней дрейфовал без людей на борту, создавая риск нового взрыва, а затем его отбуксировали к берегам Ливии.