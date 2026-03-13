Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует в Средиземном море без экипажа после атаки БЭК и пожара

Российский газовоз Arctic Metagaz (IMO: 9243148)., пораженный украинским беспилотником 10 дней назад, дрейфует в Средиземном море между Италией и Мальтой без экипажа. Власти Италии рассматривают различные варианты действий в отношении судна. Наиболее предпочтительным называется тот, при котором ООО «СМП Техменеджмент», управляющее судном, наймет специализированную компанию для буксировки судна в безопасное место. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Ситуация под контролем. Корабль находится в международных водах, его сопровождают военно-морской флот, буксир и судно для реагирования на чрезвычайные ситуации», — заявил мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино.

Сколько именно сжиженного газа осталось на борту, неизвестно. По этой причине Италия не хочет, чтобы поврежденный газовоз пришвартовался в одном из ее портов, сообщил один из источников, назвав судно «бомбой замедленного действия, наполненной газом». На фотографиях видно, что судно получило большую пробоину выше ватерлинии. Транспортное управление Мальты предупредило другие суда о необходимости держаться на расстоянии не менее пяти морских миль от газовоза.

Атака на Arctic Metagaz произошла 3 марта. Позднее российский Минтранс заявил, что газовоз был атакован украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. 18 февраля Arctic Metagaz загрузил СПГ на плавучей установке хранения Saam (FSU), после чего прошел вокруг Великобритании и Испании и вошел в Средиземное море. Минтранс утверждает, что танкер следовал из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам». 30 членов экипажа были эвакуированы.

