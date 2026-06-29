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Новости

Польша выслала девять украинцев и двух белорусов, организовывавших на деньги России протесты украинских беженцев

The Insider
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Польское Агентство внутренней безопасности (ABW) выявило схему, согласно которой за протестами украинских беженцев в Польше стояли структуры, связанные с Россией. Участникам акций платили за выход на улицу, а деньги, по данным ABW, поступали из РФ.

В результате операции сотрудники ABW совместно с Пограничной службой в последние дни задержали в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Закопане и Быдгоще девять граждан Украины и двух граждан Беларуси. Решение об их немедленной депортации из Польши уже принято.

По данным следствия, у задержанных были связи со спецслужбами в России и Беларуси. С осени 2025 года они вербовали и проплачивали участников демонстраций, которые организовывались среди украинских беженцев в Польше.

Отмечается, что организаторы постепенно выстраивали систему влияния на сообщество украинских беженцев и подталкивали эту группу к продвижению политических лозунгов. Протесты инициировались вокруг тем, вызывающих острый эмоциональный отклик, в том числе сообщений о коррупционных скандалах и текущих событиях внутренней украинской политики. ABW описывает это как действия ниже порога классической агрессии, цель которых — подрывать доверие в обществе, разжигать напряженность и использовать бегущих от войны людей как инструмент российской операции влияния.

Ранее издание «Вот Так» рассказывало о том, как польские силовики вскрывали сети, вербовавшие украинцев и белорусов под видом объявлений о работе для диверсий и саботажа — с 2022 года ABW открыла по таким делам 71 уголовное производство.

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