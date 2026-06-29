Большой адронный коллайдер остановили на четыре года для модернизации перед запуском его более мощной версии

В ЦЕРН остановили Большой адронный коллайдер (БАК) на четыре года, сообщается на сайте организации. После завершения последнего сеанса физических измерений ускоритель встал на масштабную модернизацию, которая должна подготовить его к запуску усовершенствованной версии, HiLumi LHC, намеченному на 2030 год. Частичный перезапуск всего комплекса ускорителя элементарных частиц начнется раньше — с 2028 года.

БАК работает с сентября 2008 года и, как отмечается, за это время стал одним из самых амбициозных научных инструментов в истории. Первые столкновения протонов в коллайдере произошли в 2009 году, а за три рабочих сеанса (Run 1–3) он собрал беспрецедентный объем данных. Главным достижением стало открытие бозона Хиггса коллаборациями ATLAS и CMS 4 июля 2012 года — оно подтвердило механизм, предложенный физиками почти полувеком ранее. Позже на БАК открыли более 85 адронов, изучали дисбаланс между материей и антиматерией и природу кварк-глюонной плазмы.

Нынешняя остановка — самое масштабное вмешательство в работу ускорительного комплекса ЦЕРН со времен строительства самого БАК. «Только в самом БАК будет демонтировано и заменено новым оборудованием 1,2 км магнитов и компонентов, а по всему комплексу запланированы десятки проектов с участием тысяч инженеров, физиков и техников», — заявил глава координационной группы по модернизации Жан-Филипп Ток. Параллельно детекторы ATLAS и CMS получат новые триггерные системы и кремниевые трекеры с миллиардами каналов считывания — это необходимо, чтобы справиться с потоком данных, который вырастет с 60 до 140–200 протон-протонных столкновений за каждое пересечение пучков.

Директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливер Брюнинг назвал результаты работы коллайдера превзошедшими все ожидания. Он сказал: «Сегодня мы прощаемся с БАК, каким мы его знали, и готовимся встретить его преемника — HiLumi LHC, который продолжит это научное приключение в будущем». Брюнинг добавил, что светимость нового коллайдера превысит проектную в десять раз, что позволит точнее изучать бозон Хиггса и искать явления за пределами Стандартной модели.

В 2022 году ЦЕРН уже допускал, что работу БАК придется прервать не по плану, а из-за энергетического кризиса в Европе. Глава комиссии организации по управлению энергией Серж Клоде говорил, что организация хочет избежать внезапного отключения энергии, которое может вывести из строя коллайдер стоимостью $4,4 млрд. Тогда ускоритель удалось сохранить в рабочем режиме.