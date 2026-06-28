США и Иран вновь обменялись ударами и угрозами. Трамп обвинил Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня

Как утверждают в CENTCOM, проход коммерческих судов через пролив продолжается. Президент США Дональд Трамп пригрозил «завершить дело военным путем»:

«Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять разумную сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать!»

В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции отчитались об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по восьми американским объектам, в том числе на базах Али-эс-Салем в Кувейте и в порту Сальман в Бахрейне. В Тегеране утверждают, что контролируют проход судов через Ормузский пролив, и угрожают нарушителям «еще более жесткими мерами».

Накануне США уже наносили удары по объектам на территории Ирана в ответ на атаку беспилотников на контейнеровоз Ever Lovely, шедший под флагом Сингапура в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, целями стали хранилища ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные станции.

Тегеран ответственность за атаку официально не признал, но предупредил, что проход по «неавторизованным маршрутам» осуществляется на риск судовладельцев. Это был первый известный удар по торговому судну в проливе после того, как 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.