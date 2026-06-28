США и Иран вновь обменялись ударами и угрозами. Трамп обвинил Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня

США нанесли удары по нескольким целям на территории Ирана, отчитались в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). Военные назвали это ответом на удар по танкеру M/T Kiku, который перевозил более двух миллионов тонн баррелей нефти под флагом Панамы недалеко от Ормузского пролива:
«После вчерашних ударов США, нанесенных в ответ на иранскую атаку на судно M/V Ever Lovely, Ирану была предоставлена возможность соблюдать соглашение о прекращении огня. Однако иранская сторона предпочла этого не делать. Сегодняшние удары сил Центрального командования стали прямым ответом на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства».
Американская авиация атаковала, помимо прочего, иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны и хранилища беспилотников.
Как утверждают в CENTCOM, проход коммерческих судов через пролив продолжается. Президент США Дональд Трамп пригрозил «завершить дело военным путем»:
«Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять разумную сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать!»
В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции отчитались об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по восьми американским объектам, в том числе на базах Али-эс-Салем в Кувейте и в порту Сальман в Бахрейне. В Тегеране утверждают, что контролируют проход судов через Ормузский пролив, и угрожают нарушителям «еще более жесткими мерами».
Накануне США уже наносили удары по объектам на территории Ирана в ответ на атаку беспилотников на контейнеровоз Ever Lovely, шедший под флагом Сингапура в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, целями стали хранилища ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные станции.
Тегеран ответственность за атаку официально не признал, но предупредил, что проход по «неавторизованным маршрутам» осуществляется на риск судовладельцев. Это был первый известный удар по торговому судну в проливе после того, как 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.