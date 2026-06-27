Лантратова заявила, что все находившиеся в Украине жители Курской области вернулись. Хинштейн: «Остается неизвестной судьба 320 человек»

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что «закрыт вопрос» возвращения жителей Курской области, оказавшихся на территории Украины после вторжения ВСУ в регион. При этом губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что судьба еще 320 жителей приграничья остается неизвестной.

«Сегодня я благодарна украинской стороне за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. <...> Жители Курской области все вернулись домой»,

— сказала Лантратова журналистам, передает ТАСС. Где именно она сделала это заявление, агентство не уточняет.

Одновременно Хинштейн заявил, что с территории Украины вернули 171 жителя курского приграничья, однако судьба еще 320 человек остается неизвестной.

«К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек»,

— написал губернатор.

27 июня Россия и Украина передали друг другу по семь гражданских. По словам Лантратовой, в Россию вернулись пятеро жителей Курской области и двое жителей других регионов. Хинштейн сообщил, что пятеро курян уже направляются в Россию с белорусской границы.

Губернатор назвал имена части вернувшихся: Максим Николаевич и Сергей Викторович жили в Любимовке Кореневского района, Михаил — в Ольговке, Елена Викторовна — в Судже. Еще один мужчина, Роман, находился в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника.

Российские власти называют жителей Курской области, оказавшихся в Украине после боев в приграничье, «заложниками» и утверждают, что их захватили украинские военные. Украинская сторона ранее заявляла, что эвакуировала мирных жителей из зоны боевых действий.

Лантратова уже не впервые говорит о завершении возвращения курян из Украины. В апреле ее предшественница Татьяна Москалькова заявляла, что в Россию вернулись последние семь из 165 жителей Курской области, которых российская сторона считала удерживаемыми в Украине. В конце мая Лантратова также подтверждала, что все эти люди вернулись домой. Однако затем Хинштейн сообщил, что в Украине могут находиться другие жители региона, а сама Лантратова заявила, что власти продолжают выяснять, сколько россиян удерживает украинская сторона.

Обмен 27 июня прошел по формуле «7 на 7». Украина сообщила, что получила семерых гражданских, которых российские власти удерживали после оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей в 2022 году. Среди них были житель Бучанского района Киевской области, волонтер мариупольской бригады «Ангелы Тайры» и мужчина, которого, по данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, российские военные задержали по дороге на работу в день полномасштабного вторжения.