Сообщавший о «звуковой пушке» военный аналитик покинул Сербию после обысков и публикации кадров наблюдения за ним

Сербский военный аналитик Александр Радич, который одним из первых заявил о возможном применении «звуковой пушки» против участников массовой акции в Белграде 15 марта 2025 года, сообщил, что покинул страну. Это произошло после обысков и публикации провластными СМИ кадров наблюдения за ним. В письменном заявлении агентству Beta, опубликованном 26 июня, Радич сказал, что на показанных в эфире записях была также его несовершеннолетняя дочь.

За день до заявления Радича, 25 июня, провластное издание Informer со ссылкой на неназванные источники сообщило, что он уехал из Сербии, назвав это «бегством». Сам аналитик связал отъезд с давлением со стороны властей и структур безопасности. По его словам, он ожидал преследования после публичных высказываний, но не рассчитывал на «операцию большого масштаба» с наблюдением за ним и медийной кампанией.

24 июня Informer опубликовал видео, на котором съемочная группа издания снимает Радича в Белграде: он идет по городу, едет в трамвае и сидит в парке с ноутбуком. The Insider не удалось обнаружить на сайте Informer видео, на котором фигурировала бы дочь Радича. В заявлении Beta аналитик утверждал, что телеканал Informer также показывал кадры с его дочерью, однако эта запись в открытом доступе не найдена.

До этого, 22 июня, полиция по судебному ордеру провела обыски в квартирах и офисе Радича, изъяв его электронные устройства. Затем аналитика опросили по поручению белградской Высшей прокуратуры. Прокуратура сообщила о предварительной проверке по делу о возможных призывах к насильственному изменению конституционного строя. При этом публично не сообщалось ни о предъявлении Радичу обвинений, ни о том, что он имеет статус подозреваемого или обвиняемого.

Прокуратура связывает проверку с заявлениями о возможном применении «звуковой пушки» во время массовой акции в Белграде 15 марта 2025 года. По оценке Архива публичных собраний, в акции участвовали от 275 тысяч до 325 тысяч человек. На акции люди почтили 15 минутами молчания 15 погибших на вокзале Нови-Сада.

На многочисленных видео видно, что в определенный момент участники акции начали резко разбегаться с криками, возникла паника и давка. Многие из них сообщили о необычном звуке и вибрациях, которые заставили их броситься в стороны. Они сравнивали это с гулом двигателя, взлетающего самолета и иными мощными звуками, вызывающими страх. Те, кто оказался в эпицентре события, позднее жаловались на плохое самочувствие: головные боли, звон в ушах, тошноту, психологические проблемы. При этом многие обратились за медпомощью.