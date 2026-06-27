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Новости

Власти Австралии удвоят штрафы для технологических компаний, которые не соблюдают запрет на регистрацию подростков в соцсетях

The Insider
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Австралийские власти рассматривают возможность ужесточения запрета на использование соцсетей подростками: штрафы для технологических компаний могут удвоить, пишет местное издание ABC. Опубликованное ранее на этой неделе исследование показало, что принятые правительством меры неэффективны. 

Планируемые изменения предполагают, что максимальные штрафы для компаний, которые не будут обеспечивать запрет, удвоятся — с 49,5 до 99 млн австралийских долларов (или примерно с $34 до $68 млн). 

Будут также расширены полномочия комиссара по онлайн-безопасности: он сможет обязывать компании предоставлять доказательства того, что они предприняли все возможные средства для предотвращения регистрации в своих соцсетях детей. Отчитываться обяжут и третьи платформы, которые предоставляют компаниям технологии для верификации возраста. 

В своем заявлении премьер-министр Энтони Альбанезе объяснил эти меры тем, что в социальных сетях «по-прежнему много детей»:

«Эти изменения отражают серьезность, с которой мы относимся к любому несоблюдению компаниями социальных сетей нашего ведущего в мире законодательства», — сказал он. 

Закон, запрещающий детям младше 16 лет иметь аккаунты в Facebook, Instagram, YouTube и ряде других платформ, вступил в силу 10 декабря прошлого года — Австралия стала первой страной в мире, принявшей подобную меру. Закон предусматривает штрафы для соцсетей, если те не предпримут «разумных» шагов для удаления аккаунтов несовершеннолетних. 

Однако опубликованное на этой неделе в журнале British Medical Journal исследование показало неэффективность этих мер. Авторы исследования обнаружили, что, несмотря на запрет, подростки в Австралии продолжают пользоваться соцсетями — таких оказалось 85% из числа опрошенных 12–17-летних.

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