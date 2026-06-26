Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон признался в суде в неправомерном хранении секретных данных

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признал вину по делу о неправомерном обращении с секретными документами, сообщает Reuters. Об этом он заявил в пятницу на слушании в федеральном суде округа Мэриленд перед судьей Теодором Чуангом, сказав, что ему «жаль, что так вышло».

По условиям сделки со следствием итоговый срок будет определять судья, и диапазон может составлять от условного наказания до пяти лет лишения свободы. Кроме того, Болтон согласился выплатить штраф в размере $2,25 млн — половину суммы он должен внести в течение пяти дней после оглашения приговора, а оставшуюся часть — в течение 90 дней. 77-летний экс-чиновник также обязался отработать до 100 часов на общественных работах, пройти процедуру опроса со стороны представителей разведки и Минюста. Он также лишается государственной пенсии. Дату оглашения приговора судья назначил на октябрь.

Болтона обвиняли в передаче чувствительной информации двум родственникам для возможного использования в мемуарах — в частности речь шла о заметках по итогам разведывательных брифингов и встреч с высокопоставленными чиновниками и иностранными лидерами. В прошлом году он не признавал вину по всем 18 пунктам обвинения. Его книга «Комната, где это случилось» посвящена работе в команде Трампа в его первый президентский срок: в ней Болтон называл президента не готовым занимать эту должность, что спровоцировало публичный конфликт между ними. При этом, как заявили в пятницу в прокуратуре, секретные сведения в самой книге не публиковались. По данным следствия, личную почту Болтона взломал человек, предположительно, связанный с Ираном, — это обвинение прокуратура также повторила в пятницу.

Болтон стал одним из нескольких заметных политических противников Трампа, против которых завели дело при текущем составе Минюста США, что, как отмечается, разрушает многолетнюю традицию разделения правоохранительной системы и партийной политики. Однако, в отличие от других подобных дел, расследование в отношении Болтона стартовало еще до возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году и велось при поддержке кадровых федеральных прокуроров. Ранее ФБР уже проводило обыск в доме Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в рамках расследования о возможном разглашении гостайны.