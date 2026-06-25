Глава организации «Кремль» продавал фиктивное участие в войне для освобождения от уголовной ответственности. Его осудили за мошенничество

Бывший руководитель общественной организации «Кремль» Леонид Карманов и его сообщники обещали людям, обвиняемым по уголовным делам, «устроить» их на войну так, чтобы они не попали на фронт, получили награды и избежали наказания. За это они брали миллионы рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия и судебные решения.

По версии следствия, Карманов, его сводный брат Андрей Арефьев, адвокат Вячеслав Пичуев и бывший помощник депутата Эдвард Мурадян убеждали клиентов, что могут организовать контракт с Минобороны, службу в безопасном месте и награждение. Они утверждали, что после этого уголовное преследование прекратят. Реальных возможностей повлиять на решения военного ведомства или следствия у них не было.

Для переговоров Арефьев представлялся генералом ГРУ. Как следует из судебных решений, ему сделали фальшивое удостоверение и сшили генеральскую форму. Суд позднее признал использование формы и фиктивного удостоверения отягчающим обстоятельством.

Одной из потерпевших стала жительница Ростовской области, чей муж был обвиняемым по делу о мошенничестве. Женщина обратилась к адвокату Пичуеву за юридической помощью. Тот, по данным следствия, познакомил ее с Кармановым и его сообщниками.

Сначала у женщины запросили 4 млн рублей якобы в качестве пожертвования на нужды выпускников Московского высшего общевойскового командного училища, участвующих в войне. Затем Карманов рассказал ей о контракте, службе вдали от боевых действий и медали, а Арефьев, выдававший себя за генерала ГРУ, потребовал еще 4 млн рублей. Он говорил, что деньги нужны людям, которые будут воевать вместо ее мужа.

Всего женщина перевела фигурантам 6,65 млн рублей, утверждает следствие. Ее муж на войну не попал: по делу о мошенничестве он был отправлен в колонию, где провел 2,5 года.

По данным «Коммерсанта», другой клиент, скрывавшийся в Турции от преследования по нескольким уголовным делам, передал через представителя 10 млн рублей. Ему также обещали прекратить уголовное преследование через участие в войне. Из этой суммы Карманов, как утверждает следствие, оставил себе 9 млн рублей.

Красногорский городской суд Московской области 18 июня назначил Карманову 6 лет колонии и штраф 900 тысяч рублей. Пичуев и Мурадян получили по 4,5 года колонии и штрафы по 530 тысяч рублей. Арефьев ранее был приговорен к 6 годам колонии и штрафу 600 тысяч рублей, а также лишен звания полковника, ордена Мужества и медалей «За отвагу» и Суворова.

Представитель Арефьева рассказал «Коммерсанту», что тот отозвал жалобу на приговор после подписания контракта на участие в войне против Украины.