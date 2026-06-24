Белгородская область стала второй в РФ по числу погибших от насильственных преступлений. С начала войны показатель вырос почти в 4 раза

Число погибших от насильственных преступлений в Белгородской области с 2022 по 2025 годы выросло почти в четыре раза, подсчитал проект «Если быть точным». В начале полномасштабной российско-украинской войны показатель составлял 4,2 погибших на 100 тысяч жителей и был ниже среднего по стране. В 2025-м он составил 15,4 — второе место в РФ. Теперь область уступает только Тыве.

Как отмечают авторы подсчета, рост показателя в Белгородской области особенно заметен на фоне общероссийской динамики: к 2025 году медиана по регионам снизилась до 4,6 погибшего на 100 тысяч жителей, то есть типичный регион стал безопаснее, чем в 2022-м, тогда как Белгородская область превысила этот уровень в 3,3 раза.

При этом традиционные лидеры по насильственной преступности — Тыва, Забайкальский край и Чукотка — за тот же период не показали сопоставимого роста: их показатели либо снизились, либо почти не изменились.