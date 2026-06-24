Белгородская область стала второй в РФ по числу погибших от насильственных преступлений. С начала войны показатель вырос почти в 4 раза

Число погибших от насильственных преступлений в Белгородской области с 2022 по 2025 годы выросло почти в четыре раза, подсчитал проект «Если быть точным». В начале полномасштабной российско-украинской войны показатель составлял 4,2 погибших на 100 тысяч жителей и был ниже среднего по стране. В 2025-м он составил 15,4 — второе место в РФ. Теперь область уступает только Тыве.
Как отмечают авторы подсчета, рост показателя в Белгородской области особенно заметен на фоне общероссийской динамики: к 2025 году медиана по регионам снизилась до 4,6 погибшего на 100 тысяч жителей, то есть типичный регион стал безопаснее, чем в 2022-м, тогда как Белгородская область превысила этот уровень в 3,3 раза.
При этом традиционные лидеры по насильственной преступности — Тыва, Забайкальский край и Чукотка — за тот же период не показали сопоставимого роста: их показатели либо снизились, либо почти не изменились.
С 2022 по 2025 год население Белгородской области уменьшилось на 54 тысячи человек, или на 3,5%. Однако, как полагают в проекте, это объясняет «малую часть» роста показателя. Если бы население оставалось на уровне начала войны, показатель 2025-го составил бы 14,8 погибшего на 100 тысяч жителей вместо 15,4.
Жертвами каких именно преступлений становились жители области за последние годы, неизвестно. Авторы предполагают, что резкий рост числа погибших от насильственных преступлений может быть связан с обстрелами. Смерть мирного жителя в таком случае могут квалифицировать как убийство или по статьям о терроризме, и оба варианта входят в этот показатель.
Однако судебная статистика не объясняет скачок, так как в 2024–2025 годах в регионе выносили приговоры только по делам об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а по статьям о терактах или посягательствах на представителей власти осужденных не было. В то же время дела об обстрелах часто не доходят до суда, потому что исполнителя невозможно установить.
Белгородская область остается одним из самых обстреливаемых российских регионов. По словам врио губернатора Александра Шуваева, с февраля 2022 года там погибли 541 человек, еще 3,9 тысячи получили ранения.