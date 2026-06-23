ФСБ незаконно удерживает не прошедших «фильтрацию» украинцев в ПВР в Таганроге, угрожая уголовным делом за побег — «Вот Так»

В Таганроге, недалеко от границы с Украиной, в одноименном отеле, который используется как ПВР для беженцев из Украины, ФСБ незаконно, без предъявления обвинений удерживает украинцев, которые чем-либо привлекли внимание оккупационных «властей». Люди содержатся в скученных условиях, мужчины и женщины спят в одном помещении, несмотря на возможность выходить на улицу, никто не решается бежать, потому что сотрудники ФСБ угрожают задержанным уголовными делами и розыском. Это выяснило издание «Вот Так».

Как рассказали журналистам правозащитники и очевидцы, в ПВР у незаконно удерживаемых проверяют телефоны и документы, «пробивают» их по базам, ища основания для возбуждения уголовного дела. Большинство отпускают без предъявления обвинений, однако на некоторых заводят дела и переводят под стражу.

Незаконно задержанные украинцы жалуются на плохое питание, недостаток медицинской помощи, неопределенные сроки проверок — некоторые находятся там по году и больше — и злоупотребления со стороны главы ПВР Натальи Востриловой, которая мешает их встречам с адвокатами и скрывает от посторонних.

Издание рассказывает историю жительницы Донецка, гражданки России и Украины Ольги Щёкиной, которую задержали в 2024 году. У нее забрали телефон, где обнаружили переписку с украинским блогером и фотографии последствий обстрела здания УФСБ в Донецке. Ее вывезли в лес, избили, угрожали расстрелом, а затем отвезли в частную квартиру, где удерживали и пытали током, требуя признания в том, что она устроила прилет в здание ФСБ в Донецке.

Ночью ее привезли в 8 отдел полиции Донецка и подвергли «карусельным арестам», несколько раз подряд задерживая на несколько суток. Во время содержания под арестом Щёкину тоже пытали. После освобождения ей угрожали уголовным делом по статье о госизмене и пытались принудить к сотрудничеству с ФСБ.

После этого Ольга с семьей переехала в Бердянск, однако и там ее задержали и отправили в ИВС на 20 суток. После ее освобождения осенью 2025 года семья решила выехать на международно-признанную территорию России, но на границе Донецкой и Ростовской областей пропустили только мать и дочь Ольги, а саму ее задержали и отвезли в конгресс-отель «Таганрог», где с начала войны жили украинские беженцы. В подвале без окон, куда привели Ольгу, спали около 20 мужчин и женщин.

Вход в помещение охранялся, однако возможность выйти на улицу или в магазин, согласовав время прогулки с охраной, у незаконно задержанных была. Несмотря на это, сбежать никто из них не пытался, потому что силовики за побег угрожали сфабриковать на беглеца уголовное дело и объявить в розыск.

Почти через полгода Ольге удалось покинуть ПВР с помощью адвоката и врачей: у нее открылось кровотечение, и ее увезли на скорой в больницу. Оттуда охранники ПВР пытались забрать ее обратно, но адвокат успел перевезти ее в другой стационар. Сейчас Щёкина находится на свободе, но паспорт ей по-прежнему не вернули, а ее правовой статус неясен.

Вероятнее всего, юридически не прошедших «фильтрацию» оформляют как беженцев, что позволяет обеспечивать для них проживание, питание и охрану за счет бюджетных денег. Тем не менее, издание нашло как минимум один прецедент содержания в «Таганроге» гражданина России, ездившего на оккупированную территорию к родственникам и задержанного на обратном пути. В его телефоне якобы нашли подписки на оппозиционные каналы, позднее требовали признаться в работе на украинские спецслужбы. В итоге после двух месяцев в ПВР и нескольких допросов сотрудниками ФСБ ему вернули паспорт и телефон и отпустили.