Госдума сняла ограничения на продажу квартир, изъятых у коррупционеров

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который упрощает продажу жилья, изъятого у коррупционеров, пишет РИА «Новости».

Действующий закон о приватизации позволяет продавать конфискованное у коррупционеров жилье только в одном случае: если его рыночная цена как минимум вдвое выше расчетной — площади квартиры, умноженной на среднюю стоимость метра в регионе. Всё, что дешевле этого порога, государство продать не может — такое жилье годами числится на балансе без движения. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ранее отмечала, что под условие продажи подпадают лишь 8% подобных объектов. Принятый закон отменяет эту привязку к цене и снимает шестимесячную паузу перед повторными торгами после несостоявшегося аукциона — то есть теперь продать можно будет любую квартиру, независимо от ее стоимости.

Глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что Росимущество располагает примерно тремя тысячами квартир, которые уже переданы государству по решениям судов и могут быть выставлены на продажу. По его словам, принятый закон «убирает ценовой барьер и отменяет обязательную полугодовую паузу между несостоявшимися аукционами, так что повторные торги можно объявлять без искусственного ожидания».

Ко второму чтению в документ внесли ряд поправок. Одна из них дает правительству право устанавливать дополнительные требования к компаниям, которые занимаются оценкой государственного имущества, и вести их официальный реестр. Гаврилов отметил, что результаты оценки казенного жилья напрямую определяют начальную цену лота и доходы бюджета от его продажи, поэтому круг допущенных к этой работе оценщиков будет ограничен и привязан к новым критериям. Отдельно прописаны требования к организаторам торгов: у них не должно быть процедуры банкротства или ликвидации, налоговой задолженности, а у руководителей и главных бухгалтеров — судимостей за экономические преступления. Кроме того, у компании должен быть опыт продажи такого имущества.

По просьбе Русской православной церкви в закон включили отдельную норму о религиозном имуществе — теперь на него больше не будет распространяться срок давности при оспаривании сделок приватизации. Таким образом, если в прошлом такой объект приватизировали с нарушением закона и не передали профильной религиозной организации, суд сможет признать сделку недействительной независимо от того, сколько времени прошло. Документ начнет действовать спустя 10 дней с момента его публикации.