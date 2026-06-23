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Российская РЭБ сломала системы навигации российского танкера «теневого флота» в Балтике. Судно больше суток не может восстановиться

The Insider
Танкер PATE с одним из прежних названий. Фото: MarineTraffic

Танкер PATE с одним из прежних названий. Фото: MarineTraffic

Танкер российского «теневого флота» PATE (IMO: 9338905) под флагом Сьерра-Леоне начал передавать странные навигационные данные после захода в Балтийское море. На это обратил внимание OSINT-аналитик, выступающий в социальных сетях под именем auonsson (ранее Markus Jonsson).

По данным платформы Starboard Maritime Intelligence, после входа в Балтийское море маршрут судна стал отображаться с заметными отклонениями, убедился The Insider. Трек танкера содержит резкие изменения положения и участки, не соответствующие обычному движению судна. 

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Auonsson предположил, что причиной могли стать помехи и подмена спутниковых навигационных сигналов (GPS-спуфинг), которые регулярно фиксируются в районе Калининградской области. По его словам, навигационные системы судов обычно восстанавливают нормальную работу после выхода из зоны воздействия, однако в случае с PATE последствия оказались более продолжительными. На момент написания заметки 23 июня 16:45 навигационные системы танкера так и не восстановились. С начала помех прошло более суток. Auonsson шутит, что судно похоже, получило тяжелую "контузию" или "отравление"».

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Речь идет не об изменении реального маршрута судна, а об аномалиях в передаваемых навигационных координатах. Танкер продолжал движение по своему маршруту, однако его местоположение на картах отслеживания судов отображалось с существенными ошибками. 

Согласно данным Главного управления разведки Украины, PATE участвует в экспорте российских нефти и нефтепродуктов в обход ограничений, введенных странами G7 и их партнерами. В украинской разведке утверждают, что судно использовалось для перевозок из российских портов Балтийского моря, при этом отключая AIS и манипулируя навигационными системами в районе порта Усть-Луга. Greenpeace также относит PATE к теневому флоту, который используется для перевозки российской нефти в условиях санкций и представляет повышенные риски для окружающей среды.

С 2025 года против PATE были введены санкции рядом западных стран. В мае 2025 года ограничения на судно наложила Великобритания, в июне — Канада, в июле — Европейский союз, в августе — Швейцария, в сентябре — Австралия. В декабре 2025 года танкер был включен в санкционный список Украины.

По данным украинской стороны, танкер связан с индийской компанией Orion Ship Management LLP, которую связывают с оператором теневого флота Gatik Ship Management. Последняя в 2022–2023 годах стала одним из крупнейших перевозчиков российской нефти после введения западных санкций. Украинская разведка утверждает, что Orion Ship Management LLP входила в группу компаний, между которыми передавалось управление судами для снижения санкционных рисков.

Судя по данным о движении судна, оно не проходило через Ла-Манш. Вместо этого танкер обогнул Великобританию и Ирландию через Атлантический океан, выбрав значительно более длинный маршрут. Изменение маршрута произошло вскоре после задержания в Ла-Манше танкера SMYRTOS (IMO 9389100), который также связывают с перевозками российской нефти. В ночь на 14 июня британские военные и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) высадились на борт судна, после чего танкер был взят под контроль и переведен на якорную стоянку у южного побережья Англии. 

Ла-Манш остается одним из важнейших маршрутов для экспорта российской нефти из Приморска и Усть-Луги. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из балтийских портов, традиционно проходит именно через этот морской коридор. Поэтому любые риски задержания, досмотра или иных ограничительных мер способны увеличить стоимость перевозок и вынудить операторов теневого флота использовать более длинные маршруты. Пока что, как выяснил The Insider, через Ла-Манш проходят только суда под действующим флагом России, а не сторонних юрисдикций, и в сопровождении российских военных кораблей. Остальные суда изменили маршруты. 

В последние годы исследователи неоднократно сообщали о случаях глушения и подмены сигналов GPS в Балтийском регионе. Из-за этого суда и самолеты могут временно получать неверные координаты либо сталкиваться с другими сбоями навигационного оборудования. 

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