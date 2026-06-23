Российская РЭБ сломала системы навигации российского танкера «теневого флота» в Балтике. Судно больше суток не может восстановиться

Речь идет не об изменении реального маршрута судна, а об аномалиях в передаваемых навигационных координатах. Танкер продолжал движение по своему маршруту, однако его местоположение на картах отслеживания судов отображалось с существенными ошибками.

Согласно данным Главного управления разведки Украины, PATE участвует в экспорте российских нефти и нефтепродуктов в обход ограничений, введенных странами G7 и их партнерами. В украинской разведке утверждают, что судно использовалось для перевозок из российских портов Балтийского моря, при этом отключая AIS и манипулируя навигационными системами в районе порта Усть-Луга. Greenpeace также относит PATE к теневому флоту, который используется для перевозки российской нефти в условиях санкций и представляет повышенные риски для окружающей среды.

С 2025 года против PATE были введены санкции рядом западных стран. В мае 2025 года ограничения на судно наложила Великобритания, в июне — Канада, в июле — Европейский союз, в августе — Швейцария, в сентябре — Австралия. В декабре 2025 года танкер был включен в санкционный список Украины.

По данным украинской стороны, танкер связан с индийской компанией Orion Ship Management LLP, которую связывают с оператором теневого флота Gatik Ship Management. Последняя в 2022–2023 годах стала одним из крупнейших перевозчиков российской нефти после введения западных санкций. Украинская разведка утверждает, что Orion Ship Management LLP входила в группу компаний, между которыми передавалось управление судами для снижения санкционных рисков.

Судя по данным о движении судна, оно не проходило через Ла-Манш. Вместо этого танкер обогнул Великобританию и Ирландию через Атлантический океан, выбрав значительно более длинный маршрут. Изменение маршрута произошло вскоре после задержания в Ла-Манше танкера SMYRTOS (IMO 9389100), который также связывают с перевозками российской нефти. В ночь на 14 июня британские военные и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) высадились на борт судна, после чего танкер был взят под контроль и переведен на якорную стоянку у южного побережья Англии.

Ла-Манш остается одним из важнейших маршрутов для экспорта российской нефти из Приморска и Усть-Луги. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из балтийских портов, традиционно проходит именно через этот морской коридор. Поэтому любые риски задержания, досмотра или иных ограничительных мер способны увеличить стоимость перевозок и вынудить операторов теневого флота использовать более длинные маршруты. Пока что, как выяснил The Insider, через Ла-Манш проходят только суда под действующим флагом России, а не сторонних юрисдикций, и в сопровождении российских военных кораблей. Остальные суда изменили маршруты.

В последние годы исследователи неоднократно сообщали о случаях глушения и подмены сигналов GPS в Балтийском регионе. Из-за этого суда и самолеты могут временно получать неверные координаты либо сталкиваться с другими сбоями навигационного оборудования.