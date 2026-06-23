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Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего муфтия Карелии

The Insider
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Московский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО московского имама и члена совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Висама Али Бардвила, который ранее подвергся «карусельным арестам». Об этом первым сообщил Telegram-канал «Незыгарь». Карточка дела Бардвила появилась на сайте суда.

Судя по данным на сайте суда, Бардвила отправили в СИЗО еще на прошлой неделе, 19 июня. В открытом доступе эта информация появилась лишь накануне: дата публикации — 22 июня. 

Иллюстрация к материалу

По какой статье судят Бардвила, неясно. На какой срок его отправили под арест, также неизвестно. Telegram-канал «Первый деструктологический» утверждает, что ему предъявлено обвинение по статье о теракте (205 УК РФ — по ней может грозить до пожизненного лишения свободы): 

«Он [Бардвил] неожиданно оказался одним из российских лидеров МТО „Братья-мусульмане“. Сейчас ожидаются новые аресты коллег муфтия Равиля Гайнутдинова», — пишет «Первый деструктологический». 

Издание «Агентство» отмечает, что незадолго до этого Бардвил попал под «карусельные аресты» — это практика, когда один административный арест сменяют другим, не давая человеку выйти на свободу. В середине мая имама арестовали по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции, затем его арестовывали еще дважды (в последний раз по статье о мелком хулиганстве). 

Висам Али Бардвил — член Совета улемов ДУМ и бывший муфтий Карелии.

Серия арестов мусульманских религиозных деятелей пришлась на май этого года. Сообщалось о задержаниях не только в Москве, но и в Саранске, Санкт-Петербурге и Саратове, Мордовии и Карелии. Некоторые Telegram-каналы и СМИ также намекали, что причиной могут быть связи с радикальными движениями — в случае с Бардвилом ранее также указывали на его связь с «Братьями-мусульманами». Это международная исламистская (суннитская) ассоциация, которая признана в России террористической. Подробнее об этих делах — в материале The Insider по ссылке

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