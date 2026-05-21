В российских регионах задержали нескольких представителей Духовного управления мусульман

Ближе к вечеру среды появились первые официальные подтверждения некоторых задержаний.

Так, стало известно, что столичный Таганский районный суд арестовал Висама Али Бардвила по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции. Как говорилось в пресс-релизе суда, вечером 14 мая в аэропорту Шереметьево он якобы отказался предъявить полицейским документы и попытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление. Бывшего муфтия Карелии отправили под арест на 15 суток.

Кроме того, пресс-служба ДУМ в Мордовии подтвердила задержание своего председателя Раиля-хазрата Асаинова. Его заместитель заявил, что Асаинова якобы задержали за попытку дать взятку:

«По версии следствия он якобы предлагал взятку руководителю магистерской программы „Исламская экономика и финансы“, которая действует в Мордовском государственном университете, чтобы слушатели программы смогли сдать сессию. Уверен, что произошло какое-то недоразумение. О каких-либо взятках и речи быть не может».

Lenta со ссылкой на источник пишет, что Асаинов якобы подарил преподавателю телефон, что и расценили как взятку.

На момент публикации этого материала о каком-либо обвинении или мере пресечения в отношении него силовики официально не сообщали. О задержании Авадаллы Ахмеда из Саратова и Хенни Мохаммеда из Санкт-Петербурга тоже достоверно неизвестно.

Духовное управление мусульман

Все четверо публично названных задержанных связаны с ДУМ — Духовным управлением мусульман России.

Бардвил Висам Али и Раиль-хазрат Асаинов — члены Совета улемов ДУМ, Хенни Мохаммед — глава ЦРО «Община мусульман Северо-Запада» и муфтий ДУМ Северо-Запада (1, 2). Эль Хих Нидаля Авадаллу Ахмеда на публичных мероприятиях тоже называют представителем ДУМ в Саратовской области.

ДУМ — это общероссийская организация, одна из крупнейших мусульманских организаций в стране, которая объединяет исповедующих ислам. ДУМ появилось в 1994 году, его председателем с тех пор является Равиль Гайнутдин. Штаб-квартира организации находится в Москве.