В российских регионах задержали нескольких представителей Духовного управления мусульман

Сразу нескольких представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) задержали в российских регионах. По данным разных изданий и Telegram-каналов, задержания прошли в Москве, Саранске, Санкт-Петербурге и Саратове, Мордовии и Карелии. В среду, 20 мая, эта информация отчасти подтвердилась: стало известно об аресте имама из Москвы Висама Али Бардвила и председателя ДУМа в Мордовии Раиля-хазрата Асаинова.
В самом ДУМ отрицают, что сразу несколько задержаний видных религиозных деятелей стали частью одной «антимусульманской кампании». СМИ и Telegram-каналы, впрочем, намекают на их связь с радикальными организациями и иностранными спецслужбами.
Хронология
Одним из первых о массовых арестах представителей мусульманского духовенства 19 мая сообщил Telegram-канал «Первый деструктологический». Его авторы, в частности, и назвали среди задержанных муфтия Мордовии Асаинова и Висама Али Бардвила, сейчас имама в Москве, а раньше — муфтия Карелии.
Утром 20 мая телеканал «Царьград» также со ссылкой на источники сообщил о новых задержаниях в среде духовенства в Мордовии и Северной Осетии. Подробностей, однако, издание не предоставило. Telegram-канал «Сыны монархии» написал как минимум о пяти задержанных в Мордовии. По данным ведущего «Первого канала» Руслана Осташко, были задержаны председатель ЦРО «Община мусульман Северо-Запада» в Петербурге Хенни Мохаммед и советник муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед.
Ближе к вечеру среды появились первые официальные подтверждения некоторых задержаний.
Так, стало известно, что столичный Таганский районный суд арестовал Висама Али Бардвила по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции. Как говорилось в пресс-релизе суда, вечером 14 мая в аэропорту Шереметьево он якобы отказался предъявить полицейским документы и попытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление. Бывшего муфтия Карелии отправили под арест на 15 суток.
Кроме того, пресс-служба ДУМ в Мордовии подтвердила задержание своего председателя Раиля-хазрата Асаинова. Его заместитель заявил, что Асаинова якобы задержали за попытку дать взятку:
«По версии следствия он якобы предлагал взятку руководителю магистерской программы „Исламская экономика и финансы“, которая действует в Мордовском государственном университете, чтобы слушатели программы смогли сдать сессию. Уверен, что произошло какое-то недоразумение. О каких-либо взятках и речи быть не может».
Lenta со ссылкой на источник пишет, что Асаинов якобы подарил преподавателю телефон, что и расценили как взятку.
На момент публикации этого материала о каком-либо обвинении или мере пресечения в отношении него силовики официально не сообщали. О задержании Авадаллы Ахмеда из Саратова и Хенни Мохаммеда из Санкт-Петербурга тоже достоверно неизвестно.
Духовное управление мусульман
Все четверо публично названных задержанных связаны с ДУМ — Духовным управлением мусульман России.
Бардвил Висам Али и Раиль-хазрат Асаинов — члены Совета улемов ДУМ, Хенни Мохаммед — глава ЦРО «Община мусульман Северо-Запада» и муфтий ДУМ Северо-Запада (1, 2). Эль Хих Нидаля Авадаллу Ахмеда на публичных мероприятиях тоже называют представителем ДУМ в Саратовской области.
ДУМ — это общероссийская организация, одна из крупнейших мусульманских организаций в стране, которая объединяет исповедующих ислам. ДУМ появилось в 1994 году, его председателем с тех пор является Равиль Гайнутдин. Штаб-квартира организации находится в Москве.
Гайнутдин — частый участник мероприятий, на которых присутствует и Владимир Путин, и не раз получал из рук президента государственные награды (1, 2, 3). Хотя в начале полномасштабного российского вторжения в Украину он призывал «молиться за мир», уже спустя неделю он рассказывал швейцарскому дипломату, что «Запад не слышит Россию», а президент обязан сохранить «целостность и безопасность России».
Позднее Гайнутдин безоговорочно поддержал «частичную» мобилизацию, сравнивал украинских чиновников с «сатанистами» и молился за Путина. Он также обладатель медали «За заслуги перед уммой Донбасса», а в декабре прошлого года попал в базу «Миротворца».
Сама структура организации при этом достаточно неоднородная. Например, в Татарстане, где в принципе достаточно распространен ислам, есть свое Духовное управление мусульман. Местное управление на два года старше ДУМ Гайнутдина — в Татарстане оно появилось в 1992 году. ДУМ в Татарстане старается всячески дистанцироваться от московского, из-за чего Гайнутдин даже писал письма президенту республики.
В 2019 году от ДУМ РФ также откололся муфтият Ивановской области. Муфтий региона Фярит Ляпин тогда объяснял это тем, что региональное управление хотело большей автономии — как в административных, так и в финансовых вопросах. Например, он говорил, что из выделяемых через ДУМ РФ средств регионы получают копейки, а «всё остальное остается в Москве».
Причины: от взяток до связей с радикалами
Реальные причины задержаний духовных лидеров известны только в двух случаях: это подозрение во взятке и неповиновение полиции. Telegram-каналы и СМИ, однако, намекают на едва ли не скандальную репутацию самого ДУМ и отдельных фигурантов новых дел.
Например, Z-паблик «Рыбарь» пишет, что задержанные связаны с окружением муфтия Гайнутдинова, и его самого называет «скандальным деятелем». «Царьград» со ссылкой на представителей Всемирного Русского народного собора (связан с РПЦ) тоже пишет, что силовики работают исключительно с «гайнутдиновцами».
«Рыбарь» ставит в упрек Гайнутдинову его письмо президенту, в котором тот просил не ограничивать возможности молиться в многоквартирных домах, после чего православные ресурсы обвиняли главу ДУМ в том, что он пошел «против исламских авторитетов». По мнению «Рыбаря», ДУМ и вовсе «проводит деятельность, явно идущую вразрез не только с общероссийскими нормами и установками, но и с законом». У ДУМ действительно были некоторые конфликты с российскими властями. Например, в 2024 году организация выпустила фетву, в которой допустила многоженство. После этого ей вынесла официальное представление Генпрокуратура.
«Рыбарь» намекал, что целевая аудитория организации — мигранты, а ноги растут якобы с Запада, который «использует миграцию и религию для исполнения своих долгосрочных планов по дестабилизации обстановки внутри России».
Одного из задержанных — Висама Али Бардвила — Z-блог также связал с организацией «Братья мусульмане». Это международная исламистская (суннитская) ассоциация, которая в РФ признана террористической. Хенни Мохаммед еще в нулевых фигурировал в уголовном деле о распространении литературы с «признаками разжигания межрелигиозной вражды».
Есть подобное прошлое и у уроженца Палестины Эль Хих Нидаля Авадаллы Ахмеда. В 2019 году РИА «Новости» написали, что его задержали якобы за работу на иностранную разведку. По версии силовиков, с 2016 года он якобы передавал сотруднику иностранной спецслужбы информацию об общественно-политической ситуации в Саратовской области и мусульманской умме в России. Переданные сведения гостайной не являлись, Авадалле Ахмеду вынесли предупреждение и отпустили.
Тем не менее в самом ДУМ, как пишет Lenta со ссылкой на источник в организации, признаков массовых задержаний не видят. Там добавили, что не связывают известные административные аресты в «единую антимусульманскую кампанию».