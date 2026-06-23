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Массовые сокращения начались в Нацразведке США после смены руководства — CNN

The Insider
Фото: Билл Пулте (в центре) / Getty Images

Фото: Билл Пулте (в центре) / Getty Images

И. о. директора Национальной разведки США Билл Пулте приступил к масштабным сокращениям, после того как вступил в должность. Об этом со ссылкой на источник пишет издание CNN. 

Сколько именно человек затронули сокращения, собеседник издания не уточнил. На прошлой неделе Пулте появился в своем офисе на день раньше, что застало врасплох сотрудников и уходящего директора Тулси Габбард. Предварительно он запросил список всех сотрудников управления, уточняет CNN.

Сокращения, как ожидается, затронут Управление директора национальной разведки, Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. 

Обеспокоенность по вопросам таких масштабных сокращений уже выразили в американском парламенте. Ведущие демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей (верхняя и нижняя палаты парламента) направили Пулте письмо, в котором написали, что увольнения могут поставить под угрозу работоспособность организации. 

«Учитывая недостаток вашего опыта работы в разведывательном сообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полностью информированное мнение о том, как сократить штат сотрудников, не подвергая риску национальную безопасность», — цитирует это письмо CNN. 

Билл Пулте ранее занимал должность главы ипотечного агентства. О том, что он может готовить масштабные сокращения, стало известно еще в начале этого месяца — об этом объявил лично президент США Дональд Трамп. В разговоре с журналистами он сказал, что хочет, чтобы Пулте провел масштабные сокращения в ведомстве, причем как штата, так и бюджета. 

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