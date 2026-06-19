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Ранние позвоночные, вышедшие на сушу, не проходили метаморфоз, как земноводные, всю жизнь сохраняя первоначальную форму — исследование

The Insider
Изображение: Gabriel Ugueto

Изображение: Gabriel Ugueto

Окаменелости показали, что первые животные, вышедшие на сушу более 300 млн лет назад, не проходили через метаморфоз, похожий на превращение головастика в лягушку, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Человек и все остальные наземные позвоночные произошли от четвероногих тетраподов, которые покинули моря и вышли на сушу — этот процесс занял десятки миллионов лет. Долгое время считалось, что первые тетраподы развивались по схеме, похожей на современных амфибий — сначала водная личиночная стадия наподобие головастика, затем метаморфоз во взрослую наземную форму.

Ученые из Музея Филда в Чикаго Джейсон Пардо и Арьян Манн изучили крайне редкие окаменелости детенышей тетраподов из ископаемых отложений Мейзон-Крик на севере штата Иллинойс, которым около 310 млн лет. В выборку попали два эмболомера — похожих на крокодилов хищников, змеевидный айстопод и несколько рыб мегалихтиид. У некоторых детенышей в окаменелостях сохранился желточный мешок, которым они питались до перехода на самостоятельную охоту.

Исследователи искали прямые признаки метаморфоза — например, наружные жабры, характерные для головастиков. Однако ни у одного из изученных детенышей такие признаки не обнаружились. По словам Пардо, это противоречит почти 150-летней традиции считать ранних тетраподов амфибиями с личиночной стадией.

Полученные данные говорят о том, что у ранних тетраподов анатомия оставалась практически неизменной на протяжении всей жизни — от вылупления до взрослого состояния. Это может означать, что переход к жизни на суше занял больше времени, чем считалось ранее, а метаморфоз по типу амфибий появился у этих животных значительно позже — уже после того, как тетраподы закрепились на земле.

Пардо отметил, что найденные окаменелости сохранили детали мягких тканей, в том числе глаза с различимыми хрусталиками и рисунок кожи. По его словам, «сразу видно, что это было живое существо. Оно здесь».

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