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Новости

Страны ЕС согласовали продление санкций против России. Впервые — сразу на год

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Лидеры стран — членов Европейского союза в четверг, 18 июня, договорились о продлении антироссийских санкций. Впервые их продляют сразу на год, пишет агентство Reuters. 

По словам пресс-секретаря президента Евросовета Антонио Кошты, это первый случай, когда санкции продлевают сразу на 12 месяцев. Раньше их каждый раз продлевали на полгода. 

Годовое продление антироссийских санкций стало возможным после одобрения со стороны Венгрии. Предыдущее правительство страны всячески блокировало санкции как таковые, а также поддерживало их продление всего на шесть месяцев. Избранное в апреле новое правительство придерживается другого курса. О том, что Будапешт согласен одобрить продление санкций на год, стало известно в начале этого месяца. 

Продление санкций требует единогласного одобрения всех 27 членов ЕС — это дает каждой стране право вето. 

Произошедшее — часть масштабного разворота венгерской внешней политики после прихода к власти Петера Мадьяра. Его партия «Тиса» одержала победу над Виктором Орбаном в том числе благодаря обещаниям восстановить отношения Будапешта с ЕС, которые при предыдущем премьере деградировали: Орбан позиционировал Венгрию как ближайшего союзника России в блоке.

При новом правительстве Будапешт также снял вето на продвижение Киева к следующему этапу переговоров о вступлении в ЕС. Начало первого кластера переговоров о вступлении в Союз Украины (а вместе с ней и Молдовы) было одобрено в конце прошлой недели. 

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