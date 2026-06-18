Экс-сотрудника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за хищения при разработке антидронового комплекса

Военный суд приговорил бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России Сергея Ефимова к 13 годам лишения свободы за хищение 12 млн рублей путем завышения стоимости комплектующих при разработке переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег». Бухгалтер Марина Халандач по тому же дело получила 10 лет заключения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ефимова признали виновным в особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159, 174.1 и ст. 285.4 УК РФ). Его лишили звания подполковника запаса и оштрафовали на 1,5 млн рублей, Халандач назначен штраф в 1 млн рублей. Обоих обязали выплатить 12,1 млн рублей компенсации. У обоих арестовали имущество, у Ефимова конфисковали 433 тысяч рублей, а у его сообщницы — 9 млн рублей.

Оба подсудимых отказались признать вину, их адвокаты утверждали, что лишние траты возникли потому, что частные компании, производящие комплектующие для переносного РЭБ, отказывались поставлять их разработчикам напрямую, в том числе из-за боязни попасть под санкции, что привело к увеличению числа посредников и стоимости деталей. Халандач также заявила, что следствие прибавило к сумме ущерба выплаченные налоги и законную полученную прибыль.

Ранее к 5 годам и двум месяцам лишения свободы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) был приговорен бывший начальник службы НИИ-1 ФСБ России Владимир Семенов. Согласно решению суда, Семенов переплатил более 27 млн рублей поставщикам комплектующих для очередной версии "Оберега". Адвокаты заявили, что обжалуют приговор, потому что переплата была вынужденной: из-за риска попасть под санкции поставщикам приходится прибегать к услугам посредникам.