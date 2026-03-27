Разработчика системы РЭБ "Оберег" отправили в колонию на 5 лет и 2 месяца за злоупотребление полномочиями при закупке комплектующих

The Insider
Иллюстрация к материалу

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России полковника Владимира Семенова к пяти годам и двум месяцам колонии по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

Согласно решению суда, Семенов переплатил более 27 млн рублей поставщикам комплектующих для очередной версии системы РЭБ "Оберег 24". Адвокаты заявили, что планируют обжаловать приговор, потому что переплата была вынужденной: из-за риска попасть под санкции поставщикам приходится прибегать к услугам посредникам. Адвокат Валентина Инкова настаивает на том, что Семенов вообще не видел расчетно-калькуляционных материалов, переданных поставщиками заказчику, и лишь исполнял требования руководства, которое якобы добивалось от подчиненных, чтобы системы были сданы в срок любым путем.

Как пишет "Коммерсантъ", ранее приговор за махинации при разработке "Оберега" получил предприниматель Алексей Соколов, поставлявший для них комплектующие. Под судом находятся еще двое фигурантов дела, а создатель комплексов находится под стражей в ожидании своего процесса.

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

