Крайне правые депутаты Европарламента устроили «вечеринку по случаю депортаций» на крыше здания ведомства в Страсбурге. Их выгнала охрана

Представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» и других крайне правых партий Европарламента в среду, 17 июня, устроили на крыше здания ведомства в Страсбурге вечеринку по случаю принятия нового законопроекта, ужесточающего правила предоставления убежища. В итоге из-за шума вмешались сотрудники службы безопасности, и праздник «быстро прекратили». Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на очевидцев.

На фотографиях, сделанных во время вечеринки, депутаты позируют с бокалами вина, некоторые из них в кепках с надписью «сделаем Европу снова безопасной». Пресс-секретарь председателя парламента Роберты Метсолы в ответ на запрос заявила, что инцидент сейчас расследуется.

В среду Европарламент одобрил новые правила депортации людей, у которых нет права на пребывание в Евросоюзе, включая просителей убежища, получивших отказ. Регламент должен заменить действующую Директиву о депортации 2008 года и существенно расширяет полномочия европейских властей. Одно из ключевых нововведений — создание депортационных центров за пределами ЕС. Туда смогут отправлять людей, в отношении которых уже принято решение о депортации, если у Евросоюза или отдельной страны-члена есть соответствующее соглашение с третьей страной. Новые правила также увеличивают максимальный срок содержания под стражей перед депортацией и вводят общеевропейский ордер на депортацию: если одна страна ЕС вынесла решение о депортации, другие государства смогут использовать его без повторного запуска всей процедуры.

Во время пленарного заседания правые депутаты начали скандировать: «Отправьте их обратно», — на что члены левых партий ответили: «Позор вам!»

«То, что правые экстремисты отмечают свой расизм алкоголем на террасе на крыше Европейского парламента, просто отвратительно», — заявил депутат Европарламента от немецкой партии «Левых» Мартин Ширдеван.

В четверг на пленарном заседании один из членов парламента пожаловался на чрезмерное употребление алкоголя парламентариями крайне правых взглядов, в том числе во время вечеринки накануне.

Одновременно с этим в Берлине представители «Альтернативы для Германии» попытались обжаловать решение Берлинского административного суда, касающееся крупного — €2,35 млн — пожертвования, полученного партией во время предвыборной кампании 2025 года. Тогда партия заявила администрации Бундестага, что пожертвование было сделано австрийцем Герхардом Динлером, однако журналисты выяснили, что ему самому ровно такую же сумму денег за несколько дней до того перевел немецкий миллиардер Хеннинг Конле, якобы в подарок. После этого расследования партия внесла в Бундестаг пожертвование в том же размере, чтобы избежать штрафов, а затем потребовала в суде возврата этой суммы. Суд, однако, отказал в удовлетворении иска, сославшись на закон, согласно которому политические партии не могут принимать пожертвования свыше 500 евро, если невозможно точно установить личность жертвователя.