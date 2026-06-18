Соглашение о продаже бизнеса UniCredit в России помог заключить брат гендиректора банка, ранее работавший топ-менеджером в ВТБ

Риккардо Орчел, в прошлом топ-менеджер подсанкционного российского банка ВТБ и младший брат гендиректора UniCredit Андреа Орчела, выступил посредником в переговорах о продаже российского бизнеса итальянской банковской группы. Об этом сообщает Reuters.

UniCredit подтвердил агентству, что Совет директоров назначил Риккардо Орчела независимым консультантом по этой сделке после того, как тот представил банку соответствующее предложение.

Ранее Риккардо Орчел занимал должность заместителя гендиректора ВТБ — второго по величине банка России — и был вице-председателем его инвестиционного подразделения «ВТБ Капитал». Из России он уехал в 2022 году, после чего возглавил совет директоров производителя золота Polymetal International, а затем перешел в сельскохозяйственный трейдер Quanton Commodities. Председателем ВТБ остается Андрей Костин.

UniCredit оставался одним из крупнейших западных банков в России, продолжая работу там после начала полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на давление регуляторов. В мае банк сообщил о достижении необязывающего соглашения о продаже части российского бизнеса частному инвестору из ОАЭ — детали о покупателе при этом не раскрывались, известно лишь, что он базируется в Эмиратах. Платежное подразделение в России при этом UniCredit сохранит за собой. По оценкам группы, накопленный отрицательный эффект на прибыль от сделки составит около $3,5 млрд, завершить ее планируется в первой половине 2027 года при условии регуляторных одобрений.

Россия в ответ на массовый уход западных компаний после вторжения ужесточила правила выхода с рынка и установила крупные дисконты при продаже иностранных активов: любая сделка UniCredit потребует президентского указа и одобрения Центробанка. Под регуляторным давлением итальянский банк постепенно сокращает российские операции.