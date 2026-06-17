Сын Патрушева получил долю в одном из крупнейших перспективных золотых месторождений России на фоне золотого бума

На фоне золотой лихорадки и распродажи российских резервов семья одного из самых влиятельных силовиков страны получает контроль над одним из крупнейших перспективных золотых активов России. Сын помощника президента России Николая Патрушева Андрей Патрушев, судя по данным СПАРК, стал совладельцем проекта по разработке месторождения Тан в Якутии. Как сообщает «Коммерсант», связанная с ним структура приобрела 25% компании «Саха Майнинг», владеющей лицензией на освоение участка. По данным Росгеологии, прогнозные ресурсы золота месторождения достигают 211,5 тонны. Если эти оценки подтвердятся, Тан может войти в число 15 крупнейших золоторудных месторождений России.

Партнером по проекту стал бывший гендиректор «Металлоинвеста» Марк Бузук. Стоимость актива эксперты оценивают в $150–200 млн. Бузук и Патрушев-младший также являются партнерами по Архангельскому морскому торговому порту.

Сделка происходит на фоне беспрецедентного роста мирового рынка золота. Согласно исследованию Gold Focus 2026 компании Metals Focus, с которым ознакомился The Insider, в 2025 году золото подорожало на 44% — это лучший результат с 1980 года. Средняя цена металла достигла $3432 за тройскую унцию, а в январе 2026 года был зафиксирован исторический максимум — $5595.

На фоне геополитической нестабильности, торговых конфликтов и опасений по поводу мировой экономики золото становится главным защитным активом для инвесторов. Аналитики Metals Focus ожидают, что в 2026 году средняя цена золота вырастет еще на 43% и достигнет рекордных $4920 за унцию.

Россия остается одним из ключевых игроков на мировом рынке золота. По данным Metals Focus, в 2025 году страна сохранила второе место в мире по производству золота после Китая. Производство составило около 345 тонн против 330 тонн годом ранее.

Российские власти рассчитывают на дальнейший рост отрасли. Глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что добыча золота в России в 2026 году может достичь 480–500 тонн. Независимый эксперт в разговоре с The Insider отметил, что министерство использует показатель добычи золота в недрах, а не фактического производства аффинированного металла, однако даже с учетом этой разницы отрасль остается одной из наиболее быстрорастущих в российской экономике.

По оценке эксперта, в ближайшие годы Россия может существенно увеличить производство за счет запуска новых крупных проектов — от Сухого Лога до Кючуса и Баимского ГОКа. В перспективе страна способна преодолеть рубеж в 400 тонн производства золота в год и побороться с Китаем за первое место в мире.

Одновременно золото становится все более важным ресурсом для российской военной экономики. Согласно тому же исследованию Metals Focus, в 2025 году Россия впервые с 2005 года сократила свои золотые резервы. По оценке аналитиков, запасы уменьшились на 6 тонн, а в 2026 году продажи продолжились темпом около 7 тонн в месяц. Авторы доклада связывают это с необходимостью финансировать растущие военные расходы и дефицит бюджета.