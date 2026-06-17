В КНДР ужесточили борьбу с самогоноварением в провинции из-за нехватки зерна — Daily NK

Власти Северной Кореи усилили борьбу с домашним самогоноварением в городе Хесан на фоне ежегодного сезонного дефицита продовольствия. Министерство социальной безопасности со 2 июня проводит внезапные рейды по домам, где подозревают незаконное производство алкоголя, изымая готовый продукт, сырье и оборудование, сообщает Daily NK со ссылкой на свои источники в стране.

Отмечается, что май и июнь — традиционно самый тяжелый период для продовольственной безопасности в Северной Корее: запасы зерна с прошлого урожая на исходе, а новый урожай еще не собран, что толкает рыночные цены вверх и усугубляет и без того тяжелое положение населения. Власти объявили нелегальное производство алкоголя в этот период «антисоциалистическим деянием», которое расходует зерно и обостряет продовольственную ситуацию.

По словам источника издания в провинции Рянган, силовики отслеживают сети распространения самогона и арестовывают тех, кто причастен к его продаже. Реакция жителей Хесана разделилась: часть признает, что использование дефицитного зерна для производства алкоголя в условиях нехватки продовольствия сложно оправдать, и считает рейды обоснованными. Другие резко критикуют действия властей, указывая, что государство не имеет права закрывать источники заработка людей, если само не обеспечивает их ни пайками, ни альтернативными способами выживания.

Наиболее острое недовольство выражают те, чей основной доход зависит от производства и продажи самогона. По данным источника, люди, годами занимавшиеся этим бизнесом, говорят, что государство не выдает им пайки и не предлагает другого способа заработка, поэтому подавление их промысла ничего не решает. Источник отметил, что производство самогона физически тяжело и приносит низкий доход, поэтому это делают в основном те, у кого нет других вариантов — девять из десяти производителей действительно нуждаются и используют для производства зерновые отходы с кукурузной мукой. По его словам, сотрудники Министерства социальной безопасности на местах осведомлены об этом и в части случаев возвращают изъятое после предупреждения, не доводя дело до полного наказания.

Источник добавил, что и до пандемии COVID-19 государство регулировало и ограничивало нелегальное производство алкоголя, но не с такой интенсивностью, как сейчас. По его наблюдению, люди временно прекращают заниматься самогоноварением во время рейдов, но возвращаются к производству сразу после их завершения — пока у этих семей нет альтернативного способа заработка, ужесточение контроля не способно искоренить практику.

Ранее сообщалось, что власти КНДР в рамках практики «патриотического риса» вынуждают зажиточных частных торговцев — тончжу — жертвовать государству деньги и продукты под видом добровольных взносов.