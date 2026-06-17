Академия ФСО снизила проходные баллы ЕГЭ до минимально допустимых — «Вёрстка»

Академия Федеральной службы охраны (ФСО) с 2027 года планирует принимать абитуриентов на ряд IT-специальностей с минимальными баллами ЕГЭ, допустимыми для поступления в российские вузы, обратила внимание «Вёрстка», изучив проект приказа ведомства.

Согласно документу, для поступления на программы «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» и «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» потребуется набрать не менее 36 баллов по русскому языку, 27 баллов по профильной математике, 36 — по физике и 40 — по информатике.

Как отмечает издание, эти показатели полностью совпадают с минимальными баллами, установленными Рособрнадзором для поступления в российские вузы. При этом даже в университетах, занимающих последние строчки Национального рейтинга вузов, требования к абитуриентам зачастую выше.

Впервые такие низкие проходные баллы для будущих специалистов по информационной безопасности и специальной связи были установлены для поступающих в 2026 году. До этого кандидаты на данные направления должны были набрать не менее 40 баллов по каждому из профильных предметов.

Кроме IT-специальностей, Академия ФСО готовит специалистов по направлению «Государственная охрана». Для поступления на него потребуется минимум 36 баллов по русскому языку, 42 — по обществознанию и 32 — по истории.

Ранее «Вёрстка» сообщала, что ФСБ также планирует смягчить требования к физической подготовке кандидатов на контрактную службу в органах безопасности и абитуриентов ведомственных учебных заведений.