Немецкий канал ZDF удалил сюжет, где Илона Маска обвиняли в «призывах к охоте на мигрантов» после угрозы иском

Немецкий общественно-правовой телеканал ZDF пошел на досудебное урегулирование с Илоном Маском и удалил из эфирной версии выпуска фрагмент, который вызвал претензии предпринимателя. Об этом сообщил сам канал, передает Die Zeit.

Конфликт разгорелся вокруг выпуска ZDFheute live от 12 июня. В анонсе ведущая заявила, что «расистская толпа устроила охоту на мигрантов», и добавила, что к этому призывали известный «британский правый экстремист и техномиллиардер Илон Маск», его поддержавший. Маск действительно распространил публикацию ультраправого активиста Томми Робинсона с призывами к протестам, а также написал в Twitter (X) своим 240 млн подписчиков, что «только благодаря повторным и громким протестам произойдут какие-то изменения».

Канал признал, что формулировка была «неточной и потому вводящей в заблуждение», и добавил к описанию выпуска уточняющую пометку еще в субботу, где указал, что фрагмент удален «по юридическим причинам». Адвокат Маска Йоахим Штайнхёфель направил каналу официальное предупреждение и потребовал заявления о прекращении нарушений, пригрозив в противном случае судебным иском. По его словам, утверждение о том, что Маск призывал «расистскую толпу» к «охоте на мигрантов», является «очевидной ложью».

Маск анонсировал иск еще в понедельник — в ответ на пост бывшего главного редактора Bild, а ныне руководителя правопопулистского портала Nius Юлиана Рейхельта, который обвинил канал во «вранье» и сделал заявление о необходимости упразднения общественного вещания в Германии. Маск регулярно поддерживает в X правые движения в Европе и открыто высказывался в пользу «Альтернативы для Германии».

Поводом для скандального выпуска ZDF стали ксенофобские беспорядки в Белфасте. Томми Робинсон призвал сторонников выйти на улицы, назвав произошедшее «атакой захватчиков на наш народ», а Маск делал репосты списков мест сбора протестующих по всей Северной Ирландии и публикаций ультраправых.