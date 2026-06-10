Власти и политики Северной Ирландии (Великобритания) призвали сохранять спокойствие после ночи антимигрантских беспорядков в Белфасте — они вспыхнули после того, как 30-летний гражданин Судана напал с ножом на местного жителя в понедельник вечером, сообщает The New York Times. Пожарные и экстренные службы эвакуировали семьи мигрантов из охваченных огнем домов в нескольких кварталах города. На Ньютаунардс-роуд в восточном Белфасте протестующие подожгли городской автобус, а горящие мусорные баки использовались ими в качестве баррикад.

О причине беспорядков: 30-летнему гражданину Судана инкриминируют покушение на убийство после нападения с ножом на мужчину возрастом около сорока лет. Видеозапись атаки, на которой нападавший наносит удары ножом в лицо и шею жертвы, быстро распространилась в сети и спровоцировала призывы ультраправых активистов к протестам на фоне обострившейся в Великобритании дискуссии об иммиграции. Подозреваемый — беженец, имеющий законный вид на жительство в Соединенном Королевстве, — должен был предстать перед белфастским судом в среду утром.

Жертва нападения находится в больнице с тяжелыми ранениями лица, шеи и спины. Полиция Северной Ирландии поздно вечером во вторник сообщала о «разрозненных очагах беспорядков» в ряде населенных пунктов провинции и просила не тиражировать дезинформацию, продолжавшую циркулировать в сети. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил в среду утром призвала к сдержанности:

«Группы мужчин в масках, поджигающие дома, — это отвратительная трусость. Это не имеет ничего общего с интересами общества. Это чистый бандитизм»,

О'Нил назвала само нападение с ножом «гнусным и преступным», однако предупредила об «опасных попытках использовать его для нападок на невинных людей, которые просто живут, работают со своими семьями здесь».

Известный британский ультраправый активист с несколькими судимостями Томми Робинсон призвал сторонников выйти на улицы, назвав произошедшее «атакой захватчиков на наш народ», а Илон Маск делал репосты списков мест сбора протестующих по всей Северной Ирландии и публикаций ультраправых. Ситуацию не обошли вниманием и в Москве — глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «политика Стармера разжигает конфликты», и в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить британского премьера уйти в отставку.

Белфастские беспорядки — уже не первый взрыв антимигрантского насилия в Великобритании за последние месяцы: неделю назад в Саутгемптоне вспыхнули протесты после вынесения приговора по делу об убийстве 18-летнего студента Генри Новака — его зарезал 23-летний сикх Викрам Дигва, а прибывшая на место полиция поначалу приняла за подозреваемого самого умирающего Новака.

О том, как Маск использовал скандал вокруг банд пакистанских насильников для вмешательства в британскую политику, The Insider писал в феврале.