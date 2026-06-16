Власти Ярославской области признали факт выпадения «мазутного дождя» после налета БПЛА на нефтебазу

Власти Ярославской области официально признали, что после атаки украинских беспилотников на нефтебазу в Рыбинске 14 июня на территории нескольких округов выпали осадки с продуктами горения. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил об этом в своем посте в Telegram-канале.

По словам чиновника, причиной так называемого мазутного дождя стало возгорание резервуара с топливом на объекте, атакованном БПЛА. Специалисты идентифицировали выпавшее вещество как «обычную сажу», аналогичную образующейся при лесных пожарах, и заверили, что она не представляет угрозы для растений и сельскохозяйственных культур. Аномальные осадки охватили Рыбинский, Некоузский и Мышкинский округа.

На место выехали сотрудники региональных министерств, Роспотребнадзора и МЧС. Как утверждает губернатор, в ближайшей жилой зоне провели замеры качества воздуха — превышений гигиенических нормативов выявлено не было. Также известно, что Министерство лесного хозяйства и природопользования взяло пробы воды в Волковском ручье, результаты ожидаются в ближайшее время.

Это уже вторая атака по объекту — первый удар был нанесен 31 декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что о последствиях атаки в Ярославской области губернатор Евраев заявил: «Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива». Местные жители сообщали о «мазутном дожде». По их словам, в СНТ у деревни Волково черной пленкой покрылись дома, теплицы и растения.