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Новости

ФБР заявило о предотвращении теракта на турнире UFC у Белого дома, задержаны пятеро

The Insider
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Американские правоохранители предотвратили готовившиеся атаки на турнир UFC Freedom 250, прошедший на лужайке у Белого дома в день 80-летия президента Дональда Трампа. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель, сообщает Associated Press.

По данным источника AP в силовых структурах, говорившего на условиях анонимности, задержаны пять человек из Огайо, Миссури и Калифорнии. Конкретный характер угрозы пока не раскрывается, а дополнительные подробности должны появиться после того, как будут опубликованы обвинительные материалы.

ФБР узнало о возможной угрозе 10 июня — за четыре дня до мероприятия. Патель написал в Twitter (X):

«Благодаря оперативным действиям ФБР, наших партнеров и Министерства юстиции в ходе скоординированной операции в нескольких штатах несколько человек были помещены под стражу, а предполагаемые нападения были пресечены».

Директор Секретной службы Шон Карран в отдельном заявлении указал, что ведомство «работало круглосуточно, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности». Сам Трамп сообщил журналистам на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене, что для него еще не проводили брифинг о раскрытом заговоре.

Турнир состоялся в воскресенье на Южной лужайке Белого дома и был приурочен одновременно ко дню рождения Трампа и к 250-летию подписания Декларации независимости.

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