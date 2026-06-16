К опубликованному пресс-релизу был приложен DPF-файл. Это четыре страницы с презентацией и другими документами. Среди прочего в них утверждается, что на территории Украины расположены как минимум 40 таких биолабораторий, которые работали с возбудителями туберкулеза, чумы, вирусом Эболы и другими. По версии офиса Габбард, финансируемые Вашингтоном лаборатории в Украине хранили опасные патогены и были уязвимы для российских атак. От американского народа эту информацию скрывали, в чем обвиняют администрацию Джо Байдена.

Габбард не впервые касается этой темы: известный нарратив российской пропаганды о лабораториях, которые создают биологическое оружие, она поддержала еще в 2022 году. Сами «биолаборатории» при этом фактически являются частью международных усилий по контролю вспышек заболеваний, писало агентство Associated Press (AP). Их существование и участие в их финансировании Штатов не было секретом. Например, еще в апреле 2020 года Госдепартамент США официально объяснял свое участие в этих проектах помощью в модернизации лабораторий еще советских времен и мониторинге патогенов.

«Подарок» для Кремля

«Американские биолаборатории» в Украине тем не менее достаточно популярный пропагандистский нарратив кремлевских СМИ. Их упоминают и чиновники: например, глава МИД Сергей Лавров и лично Владимир Путин (1, 2, 3, 4).

Не обошла стороной недавние заявления Габбард и кремлевская сеть ботов «Матрëшка».