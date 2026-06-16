Бывшая глава нацразведки США опубликовала отчет о «биолабораториях» в Украине. Кремлевская бот-сеть отреагировала фейками

Российская бот-сеть «Матрëшка» посвятила ряд фейковых видео и публикаций «американским биолабораториям» в Украине. Об этом The Insider рассказал проект AntiBot4Navalny, анализирующий дезинформационные кампании.
Что стало триггером?
Поводом послужили недавние заявления бывшей главы нацразведки США Тулси Габбард. Перед уходом в отставку она опубликовала в своих соцсетях видеоролик, в котором рассказывает, что ее офис рассекретил детали финансирования правительством США более 120 биолабораторий более чем в 30 странах, среди которых есть и Украина.
К опубликованному пресс-релизу был приложен DPF-файл. Это четыре страницы с презентацией и другими документами. Среди прочего в них утверждается, что на территории Украины расположены как минимум 40 таких биолабораторий, которые работали с возбудителями туберкулеза, чумы, вирусом Эболы и другими. По версии офиса Габбард, финансируемые Вашингтоном лаборатории в Украине хранили опасные патогены и были уязвимы для российских атак. От американского народа эту информацию скрывали, в чем обвиняют администрацию Джо Байдена.
Габбард не впервые касается этой темы: известный нарратив российской пропаганды о лабораториях, которые создают биологическое оружие, она поддержала еще в 2022 году. Сами «биолаборатории» при этом фактически являются частью международных усилий по контролю вспышек заболеваний, писало агентство Associated Press (AP). Их существование и участие в их финансировании Штатов не было секретом. Например, еще в апреле 2020 года Госдепартамент США официально объяснял свое участие в этих проектах помощью в модернизации лабораторий еще советских времен и мониторинге патогенов.
«Подарок» для Кремля
«Американские биолаборатории» в Украине тем не менее достаточно популярный пропагандистский нарратив кремлевских СМИ. Их упоминают и чиновники: например, глава МИД Сергей Лавров и лично Владимир Путин (1, 2, 3, 4).
Не обошла стороной недавние заявления Габбард и кремлевская сеть ботов «Матрëшка».
Что такое «Матрëшка»
Под «Матрëшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрëшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.
Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых чатах. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.
За последние несколько дней боты сети опубликовали по меньшей мере шесть различных роликов, которые маскируются под разные издания, в том числе The Insider. Ролики касаются не только американских «биолабораторий», но и участия в этих проектах других стран.
Например, в одном из видео якобы англоязычной редакции Deutsche Welle рассказывается, что Франция «использует украинских сирот» для тестирования экспериментальных лекарств. Это даже якобы подтвердила министр здравоохранения страны Стефани Рист, заявив, что это «полностью законные испытания». В еще одном ролике якобы «Репортеры без границ» «приветствуют» публикации и прозрачность американских властей и «ожидают того же» от французского правительства.
В одном видео (якобы от Politico) сравнивают раскрытие «сети биолабораторий» в Украине с открытием всему миру правды о концентрационных лагерях нацистской Германии.
Вину также перекладывают на Агентство США по международному развитию (USAID): в другом ролике утверждается, что финансируемые Агентством организации и СМИ участвовали в кампании против нацразведки и Габбард, которые якобы и раскрыли всю «правду» про лаборатории. В числе причастных называют Bellingcat, Voice of America и лично журналиста-расследователя Христо Грозева.
Еще один ролик маскируется под The Insider. В нем рассказывается о том, что исчезновение более 34 тысяч человек в Украине с 2014 года связано именно с деятельностью «биолабораторий», а больше всего исчезновений якобы зафиксировали именно в районах, где функционируют эти лаборатории.
Подделывают не только видео, но и первые полосы крупных печатных изданий — например, газет The Guardian, Le Figaro и The Globe and Mail. Так, у колумниста Guardian Саймона Тисдалла якобы вышла колонка с заголовком «Всё, что мы называли российской пропагандой, оказалось правдой. Раскрытие биолабораторий в Украине — только начало».
В распоряжении The Insider есть ссылки на оригинальные посты и материалы от AntiBot4Navalny, подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрëшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.