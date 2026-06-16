На судах «теневого флота» нашли программы для дистанционного управления и удаления данных. Это создает риск взрывов и разлива нефти — WSJ

Владельцы танкеров «теневого флота», которые в обход санкций перевозят российскую и иранскую нефть, используют комплекс цифровых инструментов для контроля над экипажами и сокрытия следов, пишет The Wall Street Journal. Специалисты по кибербезопасности Береговой охраны США выявили использование информационных систем, которые уязвимы для взломов. Выяснить это удалось, изучив оборудование на судах, захваченных американскими силами.

Как отмечается в отчете экспертов, ненадежность этих систем может быть использована злоумышленниками для организации взрывов или разливов нефти, что делает танкеры «теневого флота» еще более опасными для моряков и окружающей среды, чем считалось раньше.

«Мы давно знали, что теневой флот представляет собой значительную физическую опасность, потому что они эксплуатируют старые суда, не обслуживая их должным образом. Но до этих досмотров мы не знали, какие именно киберугрозы таятся на борту этих судов», — рассказал глава Киберкомандования Береговой охраны США, контр-адмирал Джейсон Тама.

Как выяснилось, суда часто оснащены системами связи, обеспечивающими постоянное подключение к интернету; также используются приложения для удаленного доступа к рабочему столу, например AnyDesk и TeamViewer. Это позволяет владельцам и операторам танкеров дистанционно вмешиваться в работу корабельных систем. Выявлен как минимум один случай, когда цифровые данные пытались удалить дистанционно после того, как на борт судна поднялись представители США.

Кроме того, выяснилось, что на некоторых танкерах установлено пиратское программное обеспечение, зараженное вредоносными программами. При этом зараженные компьютеры подключены к критически важным операционным и навигационным системам судна. «Для судна, которое перевозит десятки миллионов галлонов сырой нефти, очень летучей, всегда существует риск пожара и взрыва. Атмосферу в резервуарах необходимо очень тщательно контролировать, чтобы исключить вероятность пожара и взрыва. И всегда существует риск разлива нефти», — пояснил Тама.

На нескольких танкерах было установлено по несколько устройств AIS. В одном случае специалисты нашли оборудование, позволяющее переключаться между несколькими названиями судов при подаче сигнала о местоположении. Все это позволяет судам «теневого флота» скрывать свой настоящий маршрут.

Данные отчета Береговой охраны подтверждают, что задержанные танкеры не случайно оказались вовлечены в обход санкций, а были преднамеренно спроектированы для незаконной деятельности, заявил WSJ старший аналитик по морской разведке в Windward AI Мишель Визе Бокманн.

В декабре 2025 года США начали глобальную кампанию по борьбе с «теневым флотом», захватывая в море суда с российской, иранской и венесуэльской нефтью. 14 июня Великобритания впервые задержала танкер российского «теневого флота» в Ла-Манше.