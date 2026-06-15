Британского ультраправого активиста Томми Робинсона задержали по антитеррористическому закону после возвращения из России

Британского ультраправого активиста Томми Робинсона задержали в аэропорту Хитроу после возвращения из России через Турцию. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на лондонскую полицию. Сам Робинсон опубликовал на своей странице в Twitter (X) фотографию документа, из которого следует, что его остановили в соответствии с положениями антитеррористического законодательства Великобритании.

Согласно заявлению полиции, Робинсона, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, остановили вечером 13 июня после прибытия в Великобританию. Его допросили в рамках процедуры Schedule 3 закона о противодействии терроризму и безопасности границ 2019 года, изъяли у него электронные устройства и впоследствии отпустили без предъявления обвинений.

Сам Робинсон сообщил, что задержание продолжалось около трех часов. В опубликованном им документе говорится, что процедура Schedule 3 позволяет пограничным службам останавливать, допрашивать и обыскивать людей для проверки возможной причастности к «враждебной деятельности». Для применения этих полномочий не требуется наличие подозрений в совершении преступления.

В последние дни Робинсон публиковал видео из Москвы, где встречался с Эрролом Маском, отцом Илона Маска. Одновременно он активно комментировал нападение с ножом в Белфасте и распространял информацию о протестах в Северной Ирландии, часть которых впоследствии переросла в антимигрантские погромы.

На прошлой неделе в Белфасте начались погромы после того, как 30-летний гражданин Судана, имеющий законный статус беженца в Великобритании, напал с ножом на местного жителя. Видео нападения быстро распространилось в соцсетях и стало поводом для призывов ультраправых активистов к протестам. В нескольких районах города протестующие поджигали городской транспорт и дома, в которых жили мигранты.

Робинсон называл произошедшее «атакой захватчиков на наш народ» и призывал сторонников выходить на улицы. Илон Маск в свою очередь делал репосты публикаций со списками мест сбора протестующих по всей Северной Ирландии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также комментировал происходящее, заявив, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера «разжигает конфликты».

Томми Робинсон считается одной из самых известных фигур британского ультраправого движения. В октябре 2024 года его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за неуважение к суду после того, как он нарушил судебный запрет на повторение клеветнических утверждений о сирийском школьнике, подвергшемся расистской травле. Тогда Робинсон также называл преследование попыткой ограничить свободу слова.