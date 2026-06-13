Грузинских граждан приговорили к тюрьме во Франции за кражу редких русских книг

Суд в Париже вынес приговор шести гражданам Грузии по делу о краже нескольких редких изданий произведений российских писателей из европейских библиотек. Они получили реальные тюремные сроки от 18 месяцев до семи лет. Об этом пишут агентство AFP и Le Monde.
Среди обвиняемых были пятеро мужчин и одна женщина. Все они оказались гражданами Грузии.
В 2022-2023 годах они похитили десятки антикварных изданий классиков русской литературы. Пострадали библиотеки не только Франции, но и Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, Германии, Польши и Швейцарии. Интересовали воров редкие издания — часто, рукописи — классиков: Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и других.
Так, например, во Франции в 2023-м они украли несколько редких книг из библиотеки Дидро в Лионе, Национальной библиотеки Франции и университетской библиотеки языков и цивилизаций (Бюлак) в Париже. Они просили персонал библиотек дать ознакомиться с экземплярами под предлогом проведения исследований, снимали с книг мерки, а затем подменяли их копиями.
Главный фигурант дела Михаил Замтарадзе, по данным следствия, с марта по октябрь 2023-го по меньшей мере 40 раз обращался в Национальную библиотеку Франции с просьбой предоставить доступ к рукописям (чаще — Пушкина). Он утверждал, что проводит исследования по теме демократии в русской литературе XIX века. В ноябре администрация библиотеки обнаружила, что девять книг — восемь изданий Пушкина и одна книга Лермонтова — заменили копиями. По их оценкам, это привело к убыткам в размере 650 000 евро.
Замтарадзе получил самое суровое наказание — 7 лет лишения свободы. За аналогичное преступление он ранее получил тюремный срок (чуть больше трех лет) в Литве. Другого фигуранта — Бека Цирекидзе — тоже судили раньше: он попал под суд в Латвии и Эстонии. Оба были переданы для суда и во Франции. Парижский суд приговорил Цирекидзе к четырем годам лишения свободы.
Двух подсудимых судили заочно: их на своей территории арестовала Грузия, которая не выдает своих граждан для суда за границу. На родине суд приговорил их к пяти годам лишения свободы, Франция — к шести заочно.
Российский след
Как отмечает AFP, по версии следствия кражи могут быть связаны с желанием репатриировать культурное наследие России во времена напряженных отношений с Европой. Это же в разговоре с Русской службой Би-би-си предполагал Цирекидзе (в эстонской тюрьме заключенным позволяют общаться с журналистами):
«Окончательный пункт — это московские аукционы, я предполагаю так. Очень большая вероятность. Вообще это же русские книги, тем более книги Пушкина. Какого черта он кому-то еще нужен? Это чисто российский империализм, шовинизм, что он „наш, великий“. Раз они считают так и платят десятки, сотни тысяч [долларов] — пусть платят, чем это плохо», — говорил он.
Часть похищенных книг, как писало издание, предположительно продали на аукционах в Москве.
Еще один гражданин Грузии Михаил Замтарадзе, осужденный в Вильнюсе по схожему делу в прошлом году, на суде выдвигал ту же версию. Он утверждал, что украл книги по приказу Максима Цитрина — замдиректора аукционного дома в Москве. Книги он отправлял в Минск автобусом.
Ни одно из украденных произведений, за кражу которых судили в Париже, не было найдено.