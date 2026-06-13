Грузинских граждан приговорили к тюрьме во Франции за кражу редких русских книг

Суд в Париже вынес приговор шести гражданам Грузии по делу о краже нескольких редких изданий произведений российских писателей из европейских библиотек. Они получили реальные тюремные сроки от 18 месяцев до семи лет. Об этом пишут агентство AFP и Le Monde.

Среди обвиняемых были пятеро мужчин и одна женщина. Все они оказались гражданами Грузии.

В 2022-2023 годах они похитили десятки антикварных изданий классиков русской литературы. Пострадали библиотеки не только Франции, но и Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, Германии, Польши и Швейцарии. Интересовали воров редкие издания — часто, рукописи — классиков: Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и других.

Так, например, во Франции в 2023-м они украли несколько редких книг из библиотеки Дидро в Лионе, Национальной библиотеки Франции и университетской библиотеки языков и цивилизаций (Бюлак) в Париже. Они просили персонал библиотек дать ознакомиться с экземплярами под предлогом проведения исследований, снимали с книг мерки, а затем подменяли их копиями.

Главный фигурант дела Михаил Замтарадзе, по данным следствия, с марта по октябрь 2023-го по меньшей мере 40 раз обращался в Национальную библиотеку Франции с просьбой предоставить доступ к рукописям (чаще — Пушкина). Он утверждал, что проводит исследования по теме демократии в русской литературе XIX века. В ноябре администрация библиотеки обнаружила, что девять книг — восемь изданий Пушкина и одна книга Лермонтова — заменили копиями. По их оценкам, это привело к убыткам в размере 650 000 евро.