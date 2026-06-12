Иран восстановил около 3/4 своего ракетного арсенала за время перемирия. Часть, вероятно, за счет российских ракет — Bloomberg

С момента установления режима прекращения огня между Ираном и США Тегеран, вероятно, восстановил значительную часть своего ракетного арсенала. По оценкам западных разведок, частично иранские военные могли возместить ущерб за счет ракет российского производства, которые были произведены за последний год. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценке западных развдок (какой именно страны, не уточняется), сейчас у Тегерана есть примерно 3/4 боеприпасов от довоенного уровня. Часть из них — это российские ракеты, которые сошли с конвейеров за последний год. Сколько их именно у Ирана, неясно.

В марте — в разгар американо-израильской кампании по уничтожению иранского ракетного потенциала — разведки оценивали оставшийся у Тегерана примерно в 60% от довоенного уровня.

При этом, как отмечает агентство, многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были не уничтожены, а оказались «замурованы» — погребены под завалами, перекрывшими входы в подземные хранилища. Тегеран, по всей видимости, воспользовался режимом прекращения огня, который был установлен 7 апреля и действует до сих пор, чтобы вновь открыть эти склады и перераспределить запасы.

В начале мая The New York Times со ссылкой на источники, в частности, писала, что всего за месяц Тегеран смог восстановить доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране.

Bloomberg также отмечает, что хотя Иран не полностью восстановил свой арсенал до довоенного уровня, ему не составит труда произвести еще большее количество боеприпасов в ближайшее время. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что иранское военное производство рассредоточено по объектам по всей стране, из-за чего вывести из строя его крайне сложно.

Американские чиновники и лично президент Дональд Трамп ранее при этом неоднократно утверждали, что Иран лишился большей части своего вооружения. Трамп, например, в марте, говорил, что у Тегерана «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», а «его ракеты разлетелись на куски», а министр обороны Пит Хегсет в начале апреля заявлял, что операция США сделала иранскую армию «небоеспособной на долгие годы».