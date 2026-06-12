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Новости

В Лондоне были задержаны 72 пропалестинских активиста

The Insider
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Полиция Лондона задержала 72 человек у здания Королевского суда Вулиджа во время акции в поддержку пропалестинской организации Palestine Action, сообщает The Independent. Британские власти внесли эту организацию в список террористических.

Акция проходила во время вынесения приговора четырем активистам Palestine Action, участвовавшим в нападении на британский завод израильской оборонной компании Elbit Systems в Бристоле в августе 2024 года.

Как пишет The Independent, протестующие скандировали лозунги: «Свободу Палестине», «Прямое действие — не терроризм» и «Вы соучастники геноцида». На месте были развернуты палестинские флаги, участники акции били в барабаны и использовали мегафоны.

По версии следствия, активисты ворвались на территорию завода с кувалдами и ломами. Во время столкновений один из полицейских получил перелом позвоночника. Подсудимые заявляли, что действовали ради защиты палестинцев.

В мае суд признал их виновными в порче имущества, а одного из фигурантов — также в причинении тяжкого вреда здоровью.

Решение британских властей признать Palestine Action террористической организацией позже было признано незаконным Высоким судом. Окончательное решение по делу должна принять апелляционная инстанция 15 июня. 

Британская организация Palestine Action была основана в 2020 году с заявленной целью прекратить глобальное участие в «геноцидном и апартеидном режиме» Израиля. Активисты срывают работы британской оружейной промышленности, обвиняя ее в соучастии в «геноциде» палестинцев.

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