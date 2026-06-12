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Власти Подмосковья закупили более 5 тысяч билетов на фестиваль при поддержке фонда дочери Путина — «Вот Так»

The Insider
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Министерство социального развития Московской области закупило более 5 тысяч билетов на молодежный фестиваль «Топфест», который проходит 12 июня в московских «Лужниках», выяснило издание «Вот Так».

Власти подмосковья приобрели 5358 билетов у Института поддержки детского блогинга — организатора фестиваля. Контракт был заключен в мае, его стоимость превысила 15 млн рублей. Таким образом, один билет обошелся бюджету примерно в 2,8 тысячи рублей.

«Топфест» проводится при поддержке фонда «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова — дочь президента России Владимира Путина. Организаторы заявляют, что цель проекта — продвижение «традиционных национальных ценностей» среди подростков и поколения альфа.

По данным «Вот Так», для продвижения фестиваля использовали административный ресурс: однотипные анонсы мероприятия публиковались в соцсетях школ, библиотек и региональных администраций в разных регионах России. Некоторые учреждения указывали, что размещают рекламу по поручению полпреда президента в Центральном федеральном округе Олега Щёголева.

Фестиваль стартовал весной в Санкт-Петербурге и, как утверждают организаторы, должен пройти в нескольких десятках российских городов. На проведение первых восьми мероприятий Президентский фонд культурных инициатив выделил 31 млн рублей.

Хедлайнерами московского концерта заявлены Дима Билан и Полина Гагарина. Также на сцене выступят популярные подростковые блогеры, включая Валю Карнавал, Артура Бабича, Анну Покров и Катю Адушкину.

Одним из центральных элементов шоу станет запуск в небо двух четырехметровых фигур медведей — олимпийского Мишки и созданного с помощью искусственного интеллекта маскота фестиваля «Мишка Топ». По задумке организаторов, персонаж должен продвигать «традиционные семейные ценности». 

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