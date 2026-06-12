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Один из самых влиятельных художников современности, британец Дэвид Хокни, скончался на 89-м году жизни

The Insider
Дэвид Хокни на торжественном открытии выставки Bigger & Closer в Лондоне в феврале 2023 года. Фото: Getty Images

Дэвид Хокни на торжественном открытии выставки Bigger & Closer в Лондоне в феврале 2023 года. Фото: Getty Images

Британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет, сообщила его пресс-секретарь Эрика Болтон. По ее словам, он умер у себя дома за месяц до 89-летия.

Хокни оставался одной из самых влиятельных фигур в искусстве на протяжении десятилетий: от участия в становлении поп-арта в 1960-е до масштабных экспериментов уже в XXI веке. Во время пандемии COVID-19 он, например, создал 91-метровую работу, продолжая осваивать новые форматы и технологии.

Хокни на фоне своей картины «Год в Нормандии» — панорамного фриза, написанного во время ковидного локдауна.

Хокни на фоне своей картины «Год в Нормандии» — панорамного фриза, написанного во время ковидного локдауна.

Getty Images

В 1997 году Хокни стал членом Ордена Кавалеров Почета, а в 2012 году — Ордена Заслуг. Значительную часть жизни художник провел между Лондоном и Лос-Анджелесом. Оба города стали важными источниками вдохновения для его работ.

Хокни родился в Великобритании, однако одним из главных мест его жизни и творчества стала Калифорния. Его обычно связывают сразу с двумя художественными контекстами: британской Лондонской школой и американским поп-артом. Для обоих направлений было важно возвращение к изображению человека и узнаваемого мира в момент, когда послевоенное искусство во многом уходило в абстракцию.

Хокни работает в домашней студии в Лос-Анджелесе в 1966 году

Хокни работает в домашней студии в Лос-Анджелесе в 1966 году

Getty Images

Хокни работает в домашней студии в Лос-Анджелесе в 1966 году
Хокни за работой в 1960-е годы

Одной из самых известных работ Хокни стал «Портрет художника» 1972 года. На картине мужчина плывет в бассейне, а другой наблюдает за ним с края. Второй персонаж — художник Питер Шлезингер, бывший возлюбленный Хокни. В 2018 году полотно продали на Christie’s за $90,3 млн.

У Хокни остались его многолетний партнер Жан-Пьер Гонсалвеш де Лима, два брата — Филипп и Джон, а также племянники и внучатые племянники. Один из них, Ричард, в последние годы жизни художника работал его ассистентом в студии.

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