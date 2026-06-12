Один из самых влиятельных художников современности, британец Дэвид Хокни, скончался на 89-м году жизни

Британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет, сообщила его пресс-секретарь Эрика Болтон. По ее словам, он умер у себя дома за месяц до 89-летия.

Хокни оставался одной из самых влиятельных фигур в искусстве на протяжении десятилетий: от участия в становлении поп-арта в 1960-е до масштабных экспериментов уже в XXI веке. Во время пандемии COVID-19 он, например, создал 91-метровую работу, продолжая осваивать новые форматы и технологии.