Трамп выдвинул прокурора Джея Клейтона на пост главы нацразведки

Президент США Дональд Трамп выдвинул прокурора Джея Клейтона на должность директора нацразведки после того, как кандидатуру прежнего исполняющего обязанности главы ведомства — главы Федерального агентства по жилищному финансированию Билла Пулте — раскритиковали в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters.

«Немногие люди в юридическом сообществе пользуются таким уважением, как Джей. Я призываю Сенат США как можно скорее подтвердить кандидатуру Джея», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Клейтон занимал должности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам и главы юридической фирмы «Салливан и Кромвелл». Как прокурор Южного округа Нью-Йорка он вел громкие дела, включая обвинения в наркотрафике против захваченного США диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Опыта в разведке или в области национальной безопасности у него нет.

В конце мая предыдущая глава нацразведки Тулси Габбард подала в отставку, сославшись на тяжелую болезнь своего мужа. Ее должен был сменить Аарон Лукас, больше 20 лет проработавший в ЦРУ.