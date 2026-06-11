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Китай ввел санкции против министра обороны Филиппин за «ошибочные высказывания» о КНР

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Пекин ввел санкции против министра обороны Филиппин Гилберто Теодоро и членов его семьи — жены и ребенка, сообщает Reuters. Официальная причина — «ошибочные высказывания» в адрес Китая, подрывающие «законные интересы» КНР и двусторонние отношения, говорится в заявлении МИД.

Санкции запрещают Теодоро и его родственникам въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао. Китайским структурам при этом запрещено вступать с ними в любые сделки, сотрудничество или иные отношения. МИД КНР уточнил, что меры приняты для «защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития» страны, однако конкретных высказываний Теодоро не привел.

На прошлой неделе Пекин уже обвинял главу филиппинского оборонного ведомства в «неблагодарности» за китайские поставки товаров и в использовании проблем народного благосостояния в политических целях. Незадолго до этого Теодоро назвал Китай угрозой на полях сингапурского форума «Шангри-Ла Диалог». «Для таких стран, как Филиппины, находящихся под серьезной территориальной и политической угрозой со стороны Китая, нет иного выбора, кроме как быть стойкими и противостоять китайской агрессии», — заявил он Reuters.

Когда на прошлой неделе появились слухи о готовящемся запрете на въезд, Теодоро ответил, что активов в Китае у него нет и посещать страну он не планирует. По данным филиппинского телеканала ABS-CBN, он добавил, что даже если бы и хотел туда поехать ради хорошей кухни и дружелюбных людей, это ему мешает сделать недоброжелательный характер китайского правительства.

Конфликт разворачивается на фоне многолетнего противостояния Пекина и Манилы в Южно-Китайском море. КНР претендует на обширные акватории, оспариваемые также Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Тайванем, несмотря на арбитражное решение 2016 года против китайских притязаний. В начале этой недели Манила предприняла дипломатические меры против Пекина из-за незаконного, по ее оценке, присутствия китайской плавучей конструкции у спорного атолла.

Ранее КНР объявила о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня, поводом для которой послужили японско-филиппинские переговоры о делимитации морских зон в этом районе — в Пекине эти переговоры расценили как «серьезное нарушение» своего территориального суверенитета.

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