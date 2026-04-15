Китай перекрыл подход к спорному рифу Скарборо плавучим барьером на фоне учений США и Филиппин

Китай усилил контроль над входом в лагуну спорного рифа Скарборо в Южно-Китайском море, выставив рыболовецкие суда и плавучий барьер. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучило агентство Reuters.

На фотографиях, сделанных 10 и 11 апреля, видны четыре рыболовецких судна, пришвартованных у входа в лагуну, и военный или пограничный корабль КНР поблизости. На снимке от 11 апреля также виден плавучий барьер, перекрывающий вход. По словам представителя береговой охраны Филиппин Джея Тариэлы, Китай установил заграждение длиной 352 метра и дополнительно сосредоточил у рифа девять военно-морских кораблей.

Риф Скарборо — традиционный рыболовный район, полностью расположенный в исключительной экономической зоне Филиппин, однако Китай считает его своей территорией и фактически контролирует с 2012 года. За период с 5 по 12 апреля у рифа было замечено десять кораблей китайской береговой охраны, сообщил представитель ВМС Филиппин Рой Тринидад. По данным Тариэлы, после выходных китайская сторона барьер убрала, но патрулирование продолжается.

КНР делает всё это на фоне масштабных военных учений Филиппин и США, которые начинаются в этом месяце, в том числе в провинции Самбалес — примерно в 220 километрах от рифа. Дипломаты отмечают, что за маневрами союзников пристально следят, опасаясь, что Китай воспользуется ситуацией, поскольку США сейчас отвлечены войной с Ираном и усилиями по разблокированию Ормузского пролива.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2016 году признала китайскую блокаду рифа нарушением международного права, поскольку это традиционное место рыболовства для нескольких стран. Однако Пекин это решение не признаёт. В прошлом году Китай объявил об учреждении в районе рифа национального природного заповедника — филиппинские официальные лица расценили этот шаг как «явный предлог для оккупации».

С декабря 2025 года рыболовецкие суда КНР трижды выстраивались в геометрические формации в Восточно-Китайском море у берегов Тайваня и Японии — самый крупный маневр охватывал порядка 2000 судов, выстроившихся в две параллельные линии длиной около 400 км каждая. Военные аналитики расценивают это как отработку тактики «серой зоны», при которой гражданский флот создает «живой барьер» без формального акта агрессии.