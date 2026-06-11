В России сократили федеральные закупки препаратов от ВИЧ почти на 90 тысяч курсов. Эксперты предупреждают о риске дефицита

Минздрав России в 2026 году закупил на 89,5 тысячи меньше АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, чем в прошлом году. При этом общий объем финансирования сохранился, а число пациентов выросло на 15 тысяч. Об этом говорится в анализе госзакупок экспертной группы «ЗдравРесурс».

По данным экспертной группы, ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава РФ законтрактовало на 2026 год 673 368 годовых курсов терапии на сумму 38,26 млрд рублей. Для сравнения: в 2025 году федеральный центр закупил 762 940 курсов на 38,88 млрд рублей.

Как отмечают авторы исследования, сокращение связано с переходом системы здравоохранения на более дорогие современные схемы лечения, включая фиксированные комбинированные препараты (ФКД). При этом рост закупок современных препаратов не компенсировал сокращение более дешевых массовых схем терапии.

Крупнейшей статьей расходов в 2026 году стали препараты на основе элсульфавирина — на них пришлось 27% всех затрат на АРВ-препараты. На закупку «Элпиды» и «Элпиды Комби» федеральный бюджет направил более 10,3 млрд рублей. Для сравнения, на долутегравир («Тивикай») было выделено 8,44 млрд рублей.

Одновременно федеральный центр резко сократил закупки ряда традиционных препаратов. В частности, закупки эфавиренза снизились на 42,3 тысячи курсов, дарунавира — на 22,5 тысячи, атазанавира — на 15,5 тысячи курсов.

По оценке «ЗдравРесурса», увеличение закупок современных препаратов дало прирост лишь на 65,1 тысячи курсов, тогда как общий объем сокращений составил 154,7 тысячи.

Эксперты также обращают внимание на рост цен по ряду позиций из-за несостоявшихся аукционов. Так, цена этравирина выросла более чем на 380%, дарунавира — почти на 279%, эфавиренза — на 33%.

Согласно данным ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на конец 2025 года в России проживали более 1,23 млн человек с лабораторно подтвержденным ВИЧ. Лечение получали около 807 тысяч человек.

Авторы исследования подсчитали, что для обеспечения терапией всех пациентов, состоящих на диспансерном учете, требуется около 48,1 млрд рублей — почти на 10 млрд больше текущего федерального бюджета. Для обеспечения лечением всех людей с ВИЧ в стране необходимо около 70 млрд рублей.

«Без дополнительного федерального и регионального финансирования существует риск снижения охвата лечением, что может привести к ухудшению эпидемиологических показателей», — говорится в исследовании.