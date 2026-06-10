WSJ: Минюст Трампа потребовал от крупнейших банков США отчитаться о «закрытии счетов по политическим мотивам»

Министерство юстиции США разослало повестки крупнейшим американским банкам — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo — с требованием предоставить данные о случаях так называемого «дебанкинга»: закрытия счетов клиентов по политическим мотивам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Расследование ведет прокуратура округа Колумбия под руководством Джанин Пирро, которая ранее инициировала уголовное дело против главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в связи с ремонтом зданий ФРС. Часть повесток была направлена еще в прошлом году, в них банки обязали составить списки закрытых счетов и объяснить причины каждого такого решения.

Поводом для расследования стал августовский указ Трампа, обязавший регуляторов выявлять банки, практикующие «политически мотивированный дебанкинг», и штрафовать их. До сих пор проверку вели преимущественно в Управлении валютного контролера (OCC). В декабре ведомство опубликовало предварительный доклад с данными о закрытии счетов в нефтегазовой, угольной, оружейной отраслях и индустрии взрослого контента. Прокуратура округа Колумбия приступила к расследованию самостоятельно — без официальных отсылок от OCC, хотя ведомства координируют свои действия.

Следователи рассматривают возможные нарушения в том числе в рамках Закона о реформировании финансовых институтов 1989 года — широкого статута, традиционно применявшегося в делах о банковском мошенничестве. Тем не менее, как отмечается, юридическая база для преследования остается уязвимой: гражданское законодательство о дискриминации распространяется на кредитование, тогда как в вопросах банковского обслуживания у финансовых организаций сохраняется широкая свобода усмотрения.

Сами банки отрицают какую-либо политическую подоплеку в своих решениях. По их словам, закрытие счетов всегда обусловлено требованиями законодательства по противодействию отмыванию денег или иными регуляционными стандартами. Трамп, в свою очередь, в январе лично подал в суд на JPMorgan и его гендиректора Джейми Даймона, потребовав $5 млрд компенсации. Семья президента также предъявила иск Capital One в связи с закрытием более 300 счетов аффилированных структур в 2021 году.